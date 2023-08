Ongeveer 30.000 mensen geëvacueerd wegens bosbranden in Canada

In de provincie is intussen de noodtoestand uitgeroepen opdat er uitzonderlijke maatregelen kunnen worden getroffen in de strijd tegen de vlammen. In verschillende gebieden zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden om wegen en hotels vrij te houden voor wie geëvacueerd moet worden, aldus Radio Canada.

Vooral de stad Kelowna en omgeving – goed voor ongeveer 130.000 inwoners – is zwaar getroffen. Honderden brandweerlieden hebben er de handen vol met het beschermen van woningen en infrastructuur.

Volgens een recente telling zijn er momenteel in Brits-Columbia 380 actieve bosbranden, waarvan er 160 nog niet onder controle zijn. De branden zorgen ook voor een enorme rookontwikkeling, die de luchtkwaliteit in tal van regio’s in de provincie zwaar aantast.

Canada kampt al maanden met bosbranden in meerdere delen van het land. Experten waarschuwen dat de klimaatverandering de komende jaren zal zorgen voor frequentere en meer verwoestende branden. In de prairieprovincies in het westen van Canada is de gemiddelde temperatuur sinds het midden van de twintigste eeuw met 1,9 graden Celsius gestegen, volgens het ministerie van Milieu en Klimaatverandering.

© X@AlpineLifer via REUTERS

© X@AlpineLifer via REUTERS