Coupleider Niger: “Overgangsperiode zal niet langer dan drie jaar duren”

De nieuwe sterke man in Niger, generaal Abdourahamane Tiani, wil een overgangsregering vormen die “niet langer dan drie jaar” aan de macht blijft. Het is de bedoeling om binnen de dertig dagen een “uitvoerige nationale dialoog” te houden en alle Nigerezen te raadplegen, zo kondigde hij zaterdagavond aan in een toespraak op de staatstelevisie.