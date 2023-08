Zeker elf doden bij bomaanslag op bus met arbeiders in Pakistan

Bij een bomaanslag op een bus met arbeiders in het noordwesten van Pakistan, aan de grens met Afghanistan, zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt.

De arbeiders, die bezig waren met de bouw van een nieuwe militaire post voor het Pakistaanse leger, werden zaterdag gedood door een bom die aan hun voertuig was bevestigd. Dat zei Rehman Gul Khattak, een hoge ambtenaar in Noord-Waziristan.

“Het is hartverscheurend om te horen dat een terroristische aanval in Noord-Waziristan aan elf onschuldige arbeiders het leven heeft gekost. We veroordelen deze daad van zinloos geweld ten zeerste en betuigen onze solidariteit met de getroffen families”, zei interim-premier Anwaar-ul-Haq Kakar op Twitter.