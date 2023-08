Koninklijk paleis deelt nieuwe foto van jarige prins Gabriël

Prins Gabriël, de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde, wordt zondag 20 jaar oud. Ter gelegenheid van zijn verjaardag heeft het koninklijk paleis een nieuw portret van de jonge prins verspreid. Het beeld werd gemaakt in de Erevestibule van het Paleis van Laken, op de nationale feestdag. Toen liep Gabriël – als student aan de Koninklijke Militaire School – mee in het nationaal defilé.

Prins Gabriël werd geboren op 20 augustus 2003 in Anderlecht. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. De prins volgt sinds 22 augustus 2022 de opleiding sociale en militaire wetenschappen in het Nederlands aan de Koninklijke Militaire School (162ste promotie). Daarvoor volgde hij een vooropleiding van één jaar aan het National Mathematics & Science College in Warwickshire, en behaalde hij zijn internationaal baccalaureaat na een tweejarige Engelstalige opleiding aan de International School of Brussels.

Tot de leeftijd van 16 jaar volgde prins Gabriël zijn middelbaar onderwijs in het Nederlands aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. Hij spreekt vloeiend Frans, Nederlands, en Engels. Prins Gabriël speelde enkele jaren piano. Hij is een grote sportfan en beoefent tennis, skiën en zeilen. De prins heeft 9 jaar hockey gespeeld in clubverband. Hij zet zich ook regelmatig in als vrijwilliger.