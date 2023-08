Opnieuw evacuaties uit Niger: 130 Belgen landden zaterdagavond op de luchthaven van Melsbroek

Een A400M-transportvliegtuig voerde een aantal terugkeervluchten uit tussen Niamey, de hoofdstad van Niger, en Libreville, de hoofdstad van Gabon, en vertrok daarna richting België. De A400M is zaterdagavond aangekomen op de militaire luchthaven van Melsbroek. Het gaat om een uitzonderlijke vlucht: het luchtruim boven Niger is gesloten, maar de autoriteiten gaven toch hun toestemming voor de vlucht.

Sinds de staatsgreep in Niger zijn in totaal zowat 240 Belgen, EU-burgers en andere rechthebbenden (mensen zonder Belgische nationaliteit maar met een directe link met een Belg, red.) teruggebracht. Een honderdtal Belgen en rechthebbenden kon eerder deze maand Niger verlaten met onder meer Franse vluchten. De voorbije dagen kon Defensie met een Belgische A400M nog een aantal vluchten uitvoeren.

“Ik ben zeer tevreden dat Defensie opnieuw haar steentje heeft kunnen bijdragen aan deze geslaagde terugkeeroperatie”, zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder. “Defensie is erin geslaagd toelating te krijgen om een aantal vluchten uit te voeren om mensen terug te brengen en Belgisch militair materiaal te transporteren.” De minister bedankt de militairen voor hun inzet. Ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib bedankt alle betrokkenen, en meldt dat ons land de situatie in Niger blijft opvolgen.

Coupleider: “Overgangsperiode zal niet langer dan drie jaar duren”

De nieuwe sterke man in Niger, generaal Abdourahamane Tiani, heeft zaterdag laten weten een overgangsregering te willen vormen die “niet langer dan drie jaar” aan de macht blijft. Het is de bedoeling om binnen de dertig dagen een “uitvoerige nationale dialoog” te houden en alle Nigerezen te raadplegen. “Het is niet onze ambitie om de macht over te nemen”, aldus Tiani in een toespraak op de staatstelevisie.

Tiani waarschuwde andere landen ook nogmaals voor een militaire interventie in Niger. Alle beslissingen in het land zullen worden genomen “zonder inmenging van buitenaf”, klonk het. Vrijdag had de economische gemeenschap van landen van West-Afrika Ecowas nog gezegd klaar te zijn voor een gewapende interventie.