Union lijdt zwaarste nederlaag sinds promotie en moet knop snel omdraaien voor Europees tweeluik: “Te veel kwaliteitsverlies? We wonnen toch onze eerste drie matchen?”

Dat Union het altijd lastig heeft in Mechelen, wisten we al langer. Maar dat de Brusselaars met 4-0 zouden verliezen van Malinwa, had niemand kunnen voorspellen. Union gaf zaterdagavond echt niet thuis en creëerde amper kansen, en achterin was de structuur helemaal zoek. “We zullen deze wedstrijd moeten vergeten en vooral denken aan onze eerste drie matchen”, aldus coach Alexander Blessin.