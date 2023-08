“Niet volgens plan”: Russische maanlander ingeslagen op de maan

De Russische maanlander Luna-25 is ingeslagen op de oppervlakte van de maan, en is vernietigd. Dat meldt Roskosmos. Of zoals de Russische ruimtevaartorganisatie het omschrijft: “een situatie die niet volgens plan verliep”.

Volgens Roskosmos deed zich zaterdag een incident voor bij een manoeuvre voorafgaand aan de maanlanding die in principe maandag was voorzien. Iets voor de middag Belgische tijd werd de communicatie met Luna-25 verbroken.

De eerste Russische missie naar de maan in bijna een halve eeuw is dus mislukt. Wat er precies is misgelopen, wordt onderzocht.

De sonde had bodemstalen moeten nemen en naar water moeten zoeken. Voor Rusland stond veel prestige op het spel. Het land, dat tegen 2040 een ruimtestation op de maan wil inrichten, wilde bewijzen dat het ondanks de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne nog steeds in staat is om de competitie in de ruimte aan te gaan.

(later meer.)