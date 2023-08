Restaurant op Mykonos opnieuw onder vuur door extreem hoge prijzen: 700 euro voor drank en calamares

“Dat wordt dan 700 euro, alstublieft.” Een berucht restaurant op het Griekse eiland Mykonos wordt bedolven onder negatieve reacties van toeristen, nadat een Italiaans koppel hun rekening deelde: meer dan 700 euro voor een paar drankjes en wat calamares. En het restaurant is niet aan zijn proefstuk toe.

“We bestelden 3 sinaasappelsapjes, een Aperol Spritz, en een medium portie calamares en gamba’s”, schreef een Italiaanse koppel een verontwaardigde recensie van het restaurant DK Oyster op Tripadvisor. “Dat kostte ons 711 euro! Ze zijn de grootste bedriegers en dieven van Mykonos. Ze komen met een menu vol kleine lettertjes. Ze hebben onze vakantie veranderd in een vreselijke ervaring. Ze beschadigen het imago van Mykonos. Als ik tijd had gehad, zou ik de politie gebeld hebben, maar we moesten terug naar het cruiseschip. Ze moeten worden gesloten!!! Ga er nooit heen!”

Het koppel krijgt massaal bijval van andere klanten. “Ga hier nooit heen! Moesten voor een kleine lunch en een paar drankjes 225 euro betalen. Voor een wijntje rekenden ze 49 euro. Absurd en afzetters.” Ook andere gebruikers noemen de uitbaters oplichters: “Toen de rekening kwam, kostten de drankjes 116 euro. We moesten ook 148 euro betalen voor een bestelling calamares (de kleine lettertjes stellen dat ze per gram rekenen, wie doet dat nou?). De totale rekening was 288 euro voor twee drankjes, een bestelling van calamares, en een fles water. Wat een oplichterij!”

Het restaurant kwam in de zomer van 2022 wereldwijd ook al eens in het nieuws met een soortgelijk verhaal. Toen moest een Canadees koppel op huwelijksreis 390 euro betalen voor een pintje, een cocktail en wat oesters. Ze betaalden toen pas nadat ze naar eigen zeggen geïntimideerd werden door de uitbaters.

De uitbaters van DK Oyster zijn het echter niet eens met de vele negatieve recensies, en laten weten dat bezoekers “simpelweg beter op de menu’s moeten kijken alvorens ze gaan zitten en wat ze bestellen”. De hoge prijzen zouden ook gewoon “een weerspiegeling van de kwaliteit en de verse producten die we gebruiken voor onze maaltijden”.

