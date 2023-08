Sofia (6) zou binnenkort naar het eerste leerjaar gaan, maar komt om door Russische raket: Zelenski zweert vergelding

“Rusland heeft een gewone zaterdag veranderd in een dag van pijn en verlies”, zo reageerde Volodomir Zelenski op de dodelijke Russische raketaanval op Tsjernihiv, een stadje zowat 150 kilometer ten noorden van hoofdstad Kiev. Maar, zo voegde de Oekraïense president er meteen strijdvaardig aan toe: “Ik ben er zeker van dat onze soldaten zullen reageren op deze terroristische aanslag van Rusland. Ze zullen hard terugslaan.”

Internationaal is de verontwaardiging over de aanval groot. Niet alleen omdat de raketten neerkwamen op een duidelijk burgerdoelwit – een theater – maar ook omdat bij de aanval kinderen geraakt werden. Een meisje van amper zes kwam daarbij om het leven. Het gaat om Sofia Holynskyi, dochtertje van Olha en Oleksandr Holynskyi, zo meldde een vriendin op Facebook: “Vandaag is de kleine Sofia, de enige en langverwachte dochter van mijn goede vrienden, in Tsjernihiv vermoord door de handen van onze ‘buren’. Nu is Sofia een beschermengel voor haar ouders. Rust in de zachte wolken, kleine Sofia. Je was een alleraardigst, intelligent en schrander meisje. Je maakte deze wrede wereld beter”, zo postte Kateryna Farafonova.

Sofia, met papa Oleksandr en mama Olha. — © rr

In de krant Ukrainska Pravda reageerde ook de Oekraïense kinderrechtencommissaris Daria Herasymchuk op de dood van het meisje: “Over nauwelijks twee weken zou ze naar de eerste klas gaan... Zoals haar familie en vrienden zeiden, kon Sofia goed schilderen, glimlachte ze altijd, was ze slim, knuffelde ze graag en zei ze vaak hoeveel ze van je hield. We zullen de onmenselijke figuren die deze tragedies naar onze huizen brengen nooit vergeten en nooit vergeven.”

Ook vader van 4 kinderen

Ook advocaat Volodimir Vasylenko, actief bij het Right to Protection-liefdadigheidsfonds in de stad, behoort tot de slachtoffers. Hij was met een van zijn vier kinderen in het theater, waar op dat moment volgens de Ukrainska Pravda dronebouwers de koppen bij elkaar staken. Vasylenko’s zoon ligt in het ziekenhuis. Voorts kwamen nog twee leerkrachten en twee studenten om het leven. Volgens de krant kenden enkel de deelnemers de exacte locatie van het drone-event.

Het zevende dodelijke slachtoffer, een medewerkster van het Onderwijs- en Onderzoeksinstituut voor architectuur, vormgeving en geodesie, was onderweg van een kerkdienst die ze even tevoren had bijgewoond.