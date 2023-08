Leentje (39) en Danny (60) geven elkaar bijzonder jawoord, ook al mogen ze dat wettelijk niet: “Op echte liefde staat geen beperking”

Leentje De Clercq (39) en Danny De Boeck (60), twee volwassenen met een mentale handicap, zijn zondag in Haaltert in het huwelijksbootje gestapt. De twee gaven elkaar onder een stralende zon en onder massale belangstelling van familie en vrienden het jawoord. Dat gebeurde niet officieel voor de wet, maar symbolisch als bekroning van hun jarenlange liefde voor elkaar.

De liefde tussen Leentje en Danny bloeit al jaren, net als de drang om samen te wonen en te trouwen. Liza Glorieux van vzw Schoonderhaeghe uit Ninove maakte de droom van het koppel waar en organiseerde met het eigen team en de familieleden van de twee alles om er een onvergetelijke dag van te maken. Voor alles werd gezorgd, van trouwkleding en bloemen over een ceremonie tot aangepaste muziek, een ijsjeskar én een frietmobiel.

“Leentje en Danny zijn twee van onze bewoners die hier begeleid wonen”, aldus Liza. “Ze dromen er al jaren van om met elkaar te trouwen. Ik ken Leentje intussen al 12 jaar. Na een paar jaar kwam ook Danny bij ons wonen en dat was meteen liefde op het eerste gezicht. Vanaf dat moment spraken ze beiden constant om met elkaar te mogen trouwen.”

Een wijntje en dansen

“Ook de familie van Leentje en Danny stond volledig achter het idee van het huwelijk en we hebben allemaal samen ervoor gezorgd dat hun droom zou uitkomen en dat het de mooiste dag van hun leven zou worden.” (Lees verder onder de foto)

Danny (60) wachtte gespannen op de aankomst van zijn Leentje. — © Chris Bosseloo

Leentje en Danny woonden inmiddels al even samen in het gebouw waar ze nu als ‘getrouwd’ koppel verder door het leven gaan. “Ze wonen hier elk in een aparte kamer en overdag gaan ze ook samen werken in ons dagverblijf bij Schoonderhaeghe. Voor Leentje was trouwen vooral zich mooi maken, een ook bloemen, een ring, een wijntje en dansen hoorden daarbij.”

Wettelijk huwen is niet mogelijk voor Leentje en Danny. “Voor hen is dat ook helemaal niet nodig”, zegt Liza Glorieux nog. “Voor hen is dat blaadje papier niet belangrijk maar gaat het hem om het samenzijn, om het gevoel van eeuwige verbondenheid door de ringen, de ceremonie en het feest.”

Emotioneel beladen

Ook voor Peter, de schoonbroer van Leentje, was het een erg mooie dag. “Sinds Leentje en Danny samen zijn, is het grote liefde, waar geen speld tussen te krijgen is. We zijn dan met beide families samengekomen en iedereen stond er helemaal voor open dat ze in het huwelijksbootje zouden stappen.”

“Ook voor ons is het een erg gelukkig moment, maar tegelijk ook emotioneel beladen, omdat we zien dat er op de bekroning van echte liefde geen beperking staat”, aldus de man. (Lees verder onder de foto)

Danny (60) mocht de ring over de vinger van 'zijn' Leentje (39) schuiven. — © Chris Bosseloo

De ceremonie verliep vlekkeloos. Een duidelijk nerveuze Danny wachtte in het portaal zijn toekomstige bruid op, die, in een sportwagen de oprit kwam opgereden. Na een innige knuffel voltrok alles zich onder grote belangstelling van familie en vrienden. Nadat Leentje en Danny elkaar het jawoord hadden gegeven en elkaar de ringen om de vinger hadden geschoven, mocht het kersverse paar als man en vrouw elkaar innig kussen.

“Voor altijd”

De twee begaven zich op de rode loper en werden bestrooid met rozenblaadjes en rijstkorrels, om de dag verder te vieren met een groot feest. “We zijn gelukkig nu”, zegt het koppel. “We zien elkaar graag voor altijd”, besluiten Leentje en Danny met tranen van blijdschap in de ogen.

Het bruidsboeket, de wijn en de geschenkendoos wachten op het koppel. — © Chris Bosseloo