Branden in westen van Canada breiden nog uit: “Kwestie van leven of dood voor wie nog thuis is”

De brandhaarden kwamen samen ter hoogte van Shuswap, op zowat 500 kilometer ten noordoosten van Vancouver. Het vuur bestrijkt momenteel een gebied van 41.000 hectare, zegt de brandweer van Brits-Columbia. De vlammen blijven zich een weg zoeken door bossen en prairies, luidt het. De noordenwind wakkert het vuur nog aan. In de door toeristen druk bezochte provincie zijn al veel gebouwen verwoest.

Over heel Brits-Columbia, waar de noodtoestand is uitgeroepen, kregen 30.000 mensen een evacuatiebevel en moeten 36.000 anderen zich klaarhouden om te vertrekken, maakten de autoriteiten zaterdag bekend. “We benadrukken dat het van het grootste belang is om de evacuatiebevelen onmiddellijk op te volgen”, zei Bowinn Ma, die in de provincie de noodtoestand coördineert. “Het is een kwestie van leven en dood voor wie nog thuis is, maar ook voor de hulpdiensten, die soms rechtsomkeert moeten maken en mensen met aandrang moeten vragen om toch te vertrekken.”

Ook het noorden van Canada wordt door branden getroffen, met name de stad Yellowknife, de hoofdplaats van de Northwest Territories. 20.000 mensen hebben er hun woonst al moeten verlaten.

Zaterdag milderden de vlammen even - door de regen van de nacht voordien - maar zondag worden nieuwe opflakkeringen verwacht. “Zelfs al is het vuur niet zichtbaar aan de oppervlakte, blijft het actief en enorm”, zei de regionale minister van Milieu Shane Thompson.

Canada wordt dit jaar met een ‘bosbrandenseizoen’ geconfronteerd zoals het dat nooit eerder zag. Al 14 miljoen hectare viel aan de vlammen ten prooi, het dubbele van het vorige record uit 1989.