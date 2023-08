Orka nadert zeilboot in straat van Gibraltar, maar kapitein haalt wapens boven om hem weg te jagen: politie opent onderzoek

Dierenrechtenactivisten eisten onmiddellijk onderzoek naar het incident, dat donderdagmiddag plaatsvond. De politie doorzocht intussen de bewuste zeilboot. Momenteel is echter nog niet duidelijk of er ook echt op de dieren werd geschoten, misschien werd ook vuurwerk gebruikt. Orka’s zijn geclassificeerd als een kwetsbare soort in de Spaanse Catalogus van bedreigde diersoorten (CEEA), dus elke actie die wordt ondernomen met als doel ze te doden, vangen, achtervolgen of verstoren is absoluut verboden.

Wellicht waren de opvarenden van de zeilboot bang dat de orka’s hun boot zouden aanvallen. De voorbije jaren zijn enkele incidenten bekend, waar een troep orka’s boten aanvallen en beschadigen.