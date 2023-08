Natuurbrand op Tenerife is aangestoken, luchtkwaliteit gaat er sterk achteruit

De natuurbrand die sinds dinsdag woedt op Tenerife, is aangestoken. Dat zegt regionaal president Fernando Clavijo. De brandweer op het Spaanse eiland is er zondag in geslaagd huizen te vrijwaren van het vuur dat het eiland al sinds dinsdagavond teistert. Intussen is door de hevige rookontwikkeling de luchtkwaliteit op Tenerife zwaar aangetast.

De branden doen zich voor in het noordoosten van het Spaanse eiland. Na bijna vijf dagen is een oppervlakte van zo’n 11.600 hectare door het vuur aangetast, of zowat 6 procent van Tenerife. Volgens de plaatselijke autoriteiten zijn al meer dan 12.000 mensen op de vlucht geslagen (en dus geen 26.000, zoals eerder vermeld werd). Het gaat om de grootste brand in de geschiedenis van de Canarische Eilanden.

De president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, heeft zondag gemeld dat de branden zijn aangestoken. “Van bij het begin vermoedden we dat het om brandstichting ging, en de onderzoeken van de Guardia Civil bevestigen dat vermoeden ook”, vertelde hij in een persconferentie. Verdachten zijn er vooralsnog niet opgepakt, maar de Guardia Civil onderzoekt “drie pistes”.

Zaterdagnacht moesten er geen nieuwe evacuaties gebeuren of gebieden in lockdown worden geplaatst, maar zondag moest wel het luxehotel Parador worden ontruimd, dat centraal in het nationaal park El Teide ligt. Het is niet bekend hoeveel personen uit het hotel moesten worden geëvacueerd.

De hulpdiensten zetten zaterdag 610 medewerkers in om het vuur te bestrijden. Ook waren 20 eenheden actief die de vlammen vanuit de lucht bekampten met blusvliegtuigen. Zij goten op een dag tijd 1,5 miljoen liter water over het vuur uit.

Door de rookontwikkeling is de luchtkwaliteit op Tenerife zwaar aangetast. Ook op satellietbeelden is de acht kilometer hoge rookpluim te zien. Die stijgt dan ook makkelijk boven de Teide uit, de berg die met zijn top op 3.715 meter boven de zeespiegel het hoogste punt van Spanje is.

Maandag brengt de Spaanse eerste minister Pedro Sanchez een bezoek aan Tenerife.