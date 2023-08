Er zijn via de media een twintigtal gevallen bekend van zware misdaden begaan door voormalige Wagner-huurlingen (op de foto: Wagner-soldaten in Rostov aan de Don). — © rtr

In Rusland stijgt het aantal misdaden gepleegd door ex-gevangenen die vrijkwamen om te gaan vechten in Oekraïne en nu terug thuis zijn. “Ze werden verondersteld te sterven, of toch de meesten, en nu weet niemand wat te doen met hen.”