Antwerp-linksback Gaston Avila voor zo’n 12,5 miljoen op weg naar Ajax

Antwerp en Ajax zijn er zo goed als uit wat Gaston Avila (21) betreft. De Amsterdammers betalen in principe zo’n 12,5 miljoen euro voor de Argentijnse verdediger, voor wie een contract tot 2028 klaarligt. Zodra het papierwerk tussen alle partijen klaar is, ondergaat Avila zijn medische testen.

Voor Antwerp is de timing uiteraard allesbehalve ideaal, want dinsdag staat de heenmatch van de Champions League-play-off tegen AEK Athene op het programma. Het ziet ernaar uit dat de Great Old die zonder zijn vaste linksback moet aanvatten. De bedoeling van Ajax is namelijk om in de komende dagen alles al te officialiseren. Het heeft dringend een alternatief nodig op zowel de linksachterpositie als centraal achterin.