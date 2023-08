Tropische storm Hilary gaat aan land in Mexico, ook Californië zet zich schrap

De tropische storm Hilary, die eerder nog de orkaanstatus had, is zondagochtend omstreeks elf uur plaatselijke tijd (20.00 uur in België) aan land gegaan op het Mexicaanse schiereiland Baja California. Hilary is op weg naar het zuidoosten van de Verenigde Staten, waar men zich opmaakt voor “catastrofale en levensbedreigende overstromingen”.

De storm zou tussen 15 en 17 uur zondagmiddag (na middernacht in ons land dus) de Amerikaanse grensstad San Diego bereiken en van daaruit in noordoostelijke richting verdergaan.

“We verwachten overstromingen in een groot gebied”, zegt Joe Sirard, meteoroloog bij de Amerikaanse National Weather Service in Oxnard. “En wanneer ik groot zeg, bedoel ik mogelijk hele county’s.”

Het National Hurricane Center voorspelt 5 tot 10 centimeter regen, en 10 tot 15 centimeter in de bergen. “Dit is echt een groot stormsysteem – we zullen de hele namiddag en avond matige tot zware regens krijgen, mogelijk met overstromingen in veel gebieden”, aldus Sirard. “En de regens gaat niet afnemen voor zondag laat op de avond of maandagochtend.”

Het hoofd van de nationale rampenbestrijdingsdienst FEMA, Deanne Criswell, zei dat de inwoners van de staat Californië de storm bijzonder ernstig moeten nemen. “Zeker in de woestijngebieden kan de impact verwoestend zijn.”

Het is uitzonderlijk dat een tropische storm van deze kracht aan land gaat in het westen van de VS. Doorgaans zijn stormen fel afgezwakt wanneer ze vanuit het westen het Amerikaanse vasteland bereiken. Gouverneur Gavin Newsom van Californië heeft alvast de noodtoestand uitgeroepen voor “deze storm zonder precedent”. Het is al 84 jaar geleden dat er een tropisch storm de staat Californië trof.