“Maak cohousing voor ouderen beter mogelijk”: Open VLD wil zorgbehoevende ouderen meer keuze bieden

Er komt een enorme vergrijzingsgolf aan en afgelopen weekend riep de rusthuissector de Vlaamse regering nog eens tot de orde. Zij vreest dat er te weinig plaatsen zullen zijn om die vele bejaarden degelijke zorg te geven. Vlaamse rusthuizen zien hun bezetting immers weer stijgen naar het niveau van voor corona, en her en der duiken weer wachtlijsten op.

De sector vraagt daarom ook om meer alternatieven te voorzien, zoals cohousing. Daarbij gaan ouderen samenwonen en laten ze gezamenlijk een thuisverpleegkundige, kinesist en dergelijke langskomen.

Open VLD wil dat verder stimuleren en heeft daarover een voorstel ingediend in het Vlaams Parlement. Ze wil dat er een kader komt met duidelijke regels voor ouderen die zich zo willen organiseren. “Nu botsen deze mensen op een juridisch kluwen”, zegt Vlaams Parlementslid Freya Saeys. “Er zijn bijvoorbeeld wel regels om thuiszorg te krijgen als je alleen thuis woont, maar niet als je met acht samenwoont. Ook is er geen duidelijk kader als je bijvoorbeeld het beheer van dat huishouden wilt uitbesteden aan een externe.”

Charlotte Hanssens, voorzitter van vzw Abbeyfield Vlaanderen, bevestigt dat cohousing in de ouderenzorg vandaag een complexe zaak is. Zij organiseert vanuit deze vzw dergelijke huizen en heeft er intussen in Vlaanderen al drie uit de grond gestampt. “Maar je hebt een heel team nodig om dat juridisch georganiseerd te krijgen”, aldus Hanssens. “Op papier gaat dat nu eigenlijk om assistentiewoningen, waar een hele bureaucratie bijkomt, ook al hebben we gelukkig hier en daar uitzonderingen gekregen. Het zou in ieder geval goed zijn als daar een duidelijk kader voor zou komen, zodat iedereen dat gewoon zelf kan doen. Het is een aantrekkelijke formule voor wie de regie van zijn oude dag in eigen handen wil houden.”

Naar aanleiding van het voorstel van Open VLD komt er in september in het Vlaams Parlement een hoorzitting om dit verder te onderzoeken. Binnen de regeringscoalitie zit CD&V op dit moment op een andere lijn dan Open VLD. “Ook wij willen een duidelijk kader voor cohousing, maar we willen niet zomaar vrijblijvend de regels gaan versoepelen”, zegt Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers. “Er is een verschil tussen een ‘gewoon’ woonproject en een zorgproject. Wanneer het over zorg gaat, moeten er garanties zijn dat dit kwaliteitsvol gebeurt. We moeten de mensen ook behoeden voor misbruik. Dat kunnen we niet doen door de regels gewoon los te laten.” Na de hoorzitting overleggen de partijen verder wat mogelijk is.

