Foto’s van mogelijke daders jongerengeweld in Zelzate circuleren op sociale media

© if

Op Facebook worden foto’s en namen gedeeld van mogelijke daders van het gefilmde jongerengeweld en de extreme pesterijen in Zelzate.

Op de filmpjes was te zien hoe een meisje door een bende jongeren op het busplein hardhandig tegen de grond gewerkt werd en hoe een andere jongen aan de sporthal werd vernederd en geslagen. Nu wordt een foto én Facebookprofiel van een meisje massaal op Facebook gedeeld als één van de mogelijke leden van de bende. Het bericht werd intussen meer dan 1.700 keer gedeeld. En ook het profiel van een jongen uit Gent doet de ronde als een van de mogelijke daders.

Waarnemend burgemeester Luc Van Waesberghe (Vooruit) had de beelden zondagnamiddag nog niet gezien en reageert “dat de politie het onderzoek naar het gebeuren voert”. Voorlopig worden er geen maatregelen getroffen, het was voor hem ook niet duidelijk of het meisje op de beelden al dan niet uit Zelzate komt.

Zowel op dinsdag als woensdag zijn er in Zelzate marsen gepland tegen het jongerengeweld. Op dinsdag is er een waarbij Vlaams Belang aansluit met de slogan ‘Zelzate moet veiliger’. Woensdag is er een van de groep ‘Diepgang’, het sociale luik van de voetbalclub KVV. Het gaat om een stille mars tegen geweld en pesten die op sympathie mag rekenen van het huidig gemeentebestuur.

(csn, zvd)