Amerikaanse vrouw doodgeschoten na dispuut over regenboogvlag voor haar winkel

In de Amerikaanse staat Californië is een vrouw doodgeschoten na een ruzie over een regenboogvlag die buiten voor haar winkel hing. De dader ontvluchtte de plaats delict te voet, maar werd door de politie doodgeschoten.

Volgens de politie had de schutter “verschillende minachtende opmerkingen” gemaakt voordat hij vrijdag de 66-jarige Laura Ann ‘Laurie’ Carleton doodschoot in haar winkel in Cedar Glen, zo’n honderd kilometer ten oosten van Los Angeles. Na de moord vluchtte de man, wiens identiteit nog niet bekend is gemaakt, te voet weg, maar de politie kon hem onderscheppen en doodschieten. Naar verluidt was hij nog steeds gewapend.

Volgens Paul Feig, de regisseur van onder meer de films Ghostbusters (2016) en Bridesmaids én een persoonlijke vriend van Carleton, had de 27-jarige dader de vlag eerst van zijn stok afgerukt. Toen de zaakvoerster hem confronteerde met die daad, schoot hij haar dood. “Er moet een einde komen aan deze intolerantie. Iedereen die haatdragende taal gebruikt tegen de LGBTQ+-gemeenschap moet zich realiseren dat hun woorden ertoe doen, dat hun woorden kunnen inspireren tot geweld tegen onschuldige, liefhebbende mensen”, schrijft Feig op Instagram.

(Tekst gaat verder onder de Instagram-post)

Volgens een LGBTQ-groep uit het nabijgelegen Lake Arrowhead identificeerde de onfortuinlijke zaakvoerster, die een echtgenoot en negen kinderen nalaat, zich niet als een lid van de LGBTQ+-gemeenschap, maar was ze wel een voorvechter van LGBTQ+-rechten. “Lauri’s niet-aflatende steun voor onze gemeenschap en haar toewijding om een ​​veilige ruimte in haar winkel te creëren, heeft de levens van velen geraakt”, schrijft de groep op Instagram. “Haar vroegtijdige overlijden in een zinloze daad van geweld heeft ons allemaal diep bedroefd.” De regenboogvlag zou pas sinds de avond voor de schietpartij voor haar winkel gehangen hebben.

Ook een lokale kruidenierszaak, Mountain Provisions Cooperative, is in een Facebook-post vol lof over Carleton. “Lauri was een steunpilaar in onze gemeenschap, een onwrikbare kracht in haar waarden voor gelijkheid, liefde en rechtvaardigheid”, klinkt het in de post. “Als je Lauri kende, wist je dat ze veel liefhad, vaak lachte en degenen om wie ze gaf koesterde en beschermde.”