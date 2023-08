Florent Sanchez vindt dat RWDM de teugels had moeten aanspannen: “Soms moet je het niet nog erger willen maken”

Hij veegde het openingsdoelpunt van Philip Zinckernagel al gauw uit, maar twee minuten later stond het al 2-1. Florent Sanchez (20) is trots op de aanvalsdrift van RWDM, maar op een bepaald moment moet je er volgens de Franse middenvelder ook de stop kunnen opzetten. “Ach ja, we zijn nu eenmaal speels”, aldus de Franse jeugdinternational.

“Ik ben blij dat ik hier een doelpunt heb kunnen maken, al verdwijnt dat natuurlijk in het niets als we het eindresultaat bekijken. Zeven tegendoelpunten, dat is veel. Ik denk niet dat we zo’n hard verdict verdienen. Laten we deze bladzijde snel omdraaien en denken aan de volgende wedstrijd”, vertelde Lyon-huurling Florent Sanchez na afloop van de wedstrijd.

De bladzijde zomaar omdraaien na een 7-1-nederlaag, dat gelooft natuurlijk geen mens. Wat liep er zoal mis in het Jan Breydelstadion, Florent?

“We maakten enkele concentratiefouten. Tegen een uitstekend team, welteverstaan. Elke steek die wij lieten vallen, hebben zij opgeraapt. Dan betaal je dat cash, natuurlijk. We hebben bij momenten veel te veel ruimte geboden aan Club Brugge, en met de snelheid die ze in huis hebben doen ze daar uiteraard iets mee.”

Niet blijven aanvallen

Het was natuurlijk niet allemáál slecht: RWDM slaagde er bij momenten toch in om af en toe een kansje te versieren, weliswaar zonder Simon Mignolet ernstig te bedreigen.

“We hebben best wel wat jongens rondlopen die graag voetballen. We zijn een paar keer proberen uitbreken, daarom stond het bij de rust ook ‘maar’ 2-1. In de tweede helft hebben we het laten hangen, en daarop werden we genadeloos afgestraft”, aldus Sanchez, die er toch niet helemaal voor gewonnen was dat RWDM ondanks de hoog oplopende score het doel van Simon Mignolet blééf opzoeken.

© BELGA

“Die aanvalsdrift, dat heeft zijn voor- en nadelen. Soms moet je de teugels strak durven houden als je zoveel doelpunten begint te incasseren, in plaats van te blijven aanvallen en het alleen maar erger maken.”

Krappe kern

De zware nederlaag lag natuurlijk voor een deel aan de krappe kern van RWDM, die Cláudio Caçapa er bijvoorbeeld toe noopte om de jonge middenvelder Sada Diallo, eind vorig seizoen nog op huurbasis aan de slag bij Francs Borains, als rechtsback te laten starten. Toch waren het de ervaren verdedigers, Florian Le Joncour en William Klaus, die na de eerste tegengoal al duidelijk zichtbaar met elkaar in dialoog gingen. Toen al een teken aan de wand dat de Molenbekenaars tegen een zware avond zouden aankijken?

“Iedereen maakt fouten. Het is goed dat we daarover praten, want enkel zo kun je er iets aan doen. Als we elkaar op zulke momenten mijden, raken we zeker niet vooruit. Als Florent en William na die tegengoal met elkaar spraken, wil dat zeggen dat ze er samen voor willen gaan. We trekken elkaar omhoog”, besloot Sanchez.