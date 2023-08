Somalië verbiedt TikTok en Telegram om “terroristische” propaganda tegen te gaan

De beslissing komt er in de aanloop naar de tweede fase van het militaire offensief tegen de radicale islamitische organisatie al-Shabaab, die al meer dan vijftien jaar een bloedige opstand voert tegen de centrale regering in Mogadishu.

In een communiqué verklaarde het ministerie van Communicatie en Technologie dat het de internetproviders heeft opgedragen om de toegang tot de drie platformen af te sluiten tegen 24 augustus. Doen ze dat niet, dan riskeren ze juridische stappen.

Volgens het ministerie maken “terroristen” en “groeperingen die immoraliteit verspreiden” gebruik van TikTok, Telegram en 1XBET om “gewelddadige beelden en video’s te verspreiden en de publieke opinie te misleiden”. Door de websites te verbieden, wordt “de oorlog opgevoerd tegen de terroristen die het bloed van het Somalische volk doen vloeien”, aldus nog het ministerie.

Sinds augustus 2022 is het Somalische leger verwikkeld in een offensief tegen al-Shabaab, een terreurorganisatie die banden heeft met al-Qaeda. De strijders van al-Shabaab werden in 2011 uit Mogadishu verjaagd, maar ze blijven sterk vertegenwoordigd in vele gebieden op het platteland, van waaruit ze geregeld aanvallen uitvoeren op veiligheids- en burgerdoelen.