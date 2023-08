Meer werknemers via Vlaams Opleidingsverlof terug naar de schoolbanken

Terugkeren naar de schoolbanken als werknemer zit in de lift. Tijdens het schooljaar 2022-2023 maakten 16 procent meer werknemers van Vlaamse bedrijven gebruik van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) om zich bij te scholen of te herscholen.

Dat betekent dat het voorbije schooljaar 1 op de 52 werknemers VOV hebben opgenomen, aldus een analyse van hr-dienstverlener Acerta, op basis van data van meer dan 250.000 werknemers bij meer dan 19.000 Vlaamse werkgevers.

“Het Vlaams Opleidingsverlof, de opvolger in Vlaanderen van het betaald educatief verlof, kreeg vrijwel meteen af te rekenen met de coronapandemie. Die bladzijde lijkt omgeslagen. Vorig schooljaar kreeg 1 op de 52 werknemers in Vlaanderen (of 1,9 procent) betaald verlof ter ondersteuning van een gekozen opleiding. De laatste vijf jaar was dat 1 op de 60, 62, 61, 64 en draaide dus rond 1,6 procent.

De toename is groter in percentage werknemers dan in percentage uren, wat betekent dat meer werknemers vaker gerichte (in omvang beperkte) bij- en herscholingen volgden.

Vooral grote bedrijven en arbeiders

De populariteit van het Vlaams Opleidingsverlof neemt niet overal gelijk toe: vooral in grote bedrijven en bij de arbeiders, groeit het aantal werknemers dat er gebruik van maakt. “In vergelijking met kleinere organisaties hebben grote bedrijven doorgaans meer mogelijkheden om de afwezigheid van werknemers met VOV op te vangen”, geeft Sofie Vantomme, juridisch experte bij Acerta Consult, aan.

Het Vlaams Opleidingsverlof is niet de enige regeling over opleiding. Werknemers hebben dankzij de Arbeidsdeal van 2022 in principe een individueel recht op opleiding van 4 dagen in 2023 en 5 dagen per jaar vanaf 2024. Verder moeten bedrijven met minstens 20 werknemers één keer per jaar een opleidingsplan opstellen om de opleiding van hun werknemers te ondersteunen.