Delhaize kondigt grote kortingen aan na woelige periode: “We willen vertrouwen van klanten herwinnen”

In een opvallende krantenadvertentie die maandag verschijnt, kondigt Delhaize enkele grote acties aan. “Wij willen de algemene perceptie bijstellen dat we een duurdere supermarkt zouden zijn”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize.

De advertentie in de krant, waarmee de supermarktketen de lezer probeert te overtuigen dat ze niet zo duur zijn als gedacht. — © RR

“We gaan via onze actie met de Kleine Leeuwtjes vanaf eind deze week op vijfhonderd huismerken een korting van 10% tot 30% geven”, zegt Dekelver. “Eerder hebben we dat al met vijfhonderd andere huismerken gedaan. De verkoop van die producten is sindsdien met 20% gestegen. In totaal zullen dus duizend van onze vijfduizend huismerken vanaf eind deze week sterk in prijs worden verlaagd. Daarnaast zullen we ook de prijzen van bekende merken van frisdranken vanaf eind deze week in prijs verlagen.”

Waar komt dat kortingfestijn vandaan? “De maand september breekt bijna aan en dat is voor veel gezinnen door de start van het nieuwe schooljaar traditioneel een dure maand”, zegt Roel Dekelver. “Wij willen onze klanten daardoor extra koopkrachtondersteuning geven. De kortingen gelden voor een langere periode. We willen hiermee duidelijk maken dat Delhaize niet zo duur is als iedereen denkt. Wij zijn niet veel duurder dan de rest en voor veel producten hanteren we dezelfde verkoopprijs als andere supermarkten.”

LEES OOK. Ondanks crisis blijven er maar supermarkten bij komen: “Je opent meer filialen. Desnoods twee in elkaars buurt”

Negatieve beeldvorming

Roel Dekelver geeft toe dat de prijzenslag ook te maken heeft met de negatieve beeldvorming over Delhaize in de voorbije maanden. In veel vestigingen is geregeld gestaakt, omdat de winkelketen de 128 winkels die het in eigen beheer heeft, wil overdragen aan zelfstandige overnemers.

“Het klopt dat we via deze acties ook het vertrouwen willen herwinnen van klanten die bij ons zijn weggegaan”, zegt Roel Dekelver. “We willen mensen terug naar Delhaize lokken, door onze producten voor iedereen heel toegankelijk en zo betaalbaar mogelijk te maken.”

LEES OOK. Ondanks impact van stakingen zet Delhaize door met plannen, maar intussen klinkt er ook bij zelfstandige uitbaters gemor