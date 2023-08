Na bosbrand op Maui nog steeds meer dan duizend mensen vermist

© via REUTERS

Volgens gouverneur Josh Green van de Amerikaanse staat Hawaï zijn er na de natuurbrand op het eiland Maui die de stad Lahaina in de as legde nog steeds meer dan duizend mensen vermist. Ook kan het enkele weken duren om de overblijfselen te identificeren. Dit vertelde Green aan CBS News.

In sommige gevallen is het onmogelijk om de overblijfselen te identificeren, zei Green. Hij zei ook dat het mogelijk is dat er “veel kinderen” onder de doden zijn.

De oorzaak van de bosbranden wordt onderzocht en Green zei dat hij niet wist of hoogspanningslijnen die een upgrade nodig hadden de oorzaak waren. Hij vertelde verder aan de Amerikaanse nieuwssite dat de gevolgen van menselijke fouten worden versterkt door klimaatverandering.