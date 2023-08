Chelsea-coach benadrukt vertrekwens van Romelu Lukaku, maar Juventus-spits verwijst geruchten naar prullenmand met topmatch

Op de openingsspeeldag in de Serie A had het Udinese van Christian Kabasele, 90 minuten op het veld, geen verhaal tegen Juventus. Federico Chiesa, Dusan Vlahovic en Adrien Rabiot zetten de 0-3-eindstand nog voor rust op het bord.

Vooral de twee eerste goals zorgden voor emotionele reacties van de betrokken spelers. Chiesa en Vlahovic werden deze zomer veelvuldig gelinkt aan een vertrek bij de Oude Dame, maar willen eigenlijk niet weg. Vlahovic leek betrokken te worden in een ruildeal met Chelsea voor Romelu Lukaku, maar was meteen goed voor een goal en assist. De Servische spits toonde ook meteen z’n liefde voor de club bij het vieren.

“Het was zeker een beetje een doelpunt tegen Romelu Lukaku”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “De man die ze naar Turijn wilden halen om Vlahovic te vervangen.”

De deal voor Lukaku lijkt definitief van de baan, hoewel er in Italië nog geluiden klinken dat Juventus op het einde van de zomermercato nog een poging zal doen om de Rode Duivels alsnog binnen te halen. Intussen wordt Lukaku ook gelinkt aan Tottenham en AC Milan.

Bij Chelsea blijven, is geen optie. Echt niet, zo bleek uit een reactie van trainer Mauricio Pochettino. “De situatie rond Romelu Lukaku was al duidelijk nog voor ik werd aangesteld”, aldus de Argentijn, die het seizoen startte met een 1 op 6. “Tussen club en speler bedoel ik dan. Er was niets dat wij nog konden doen om dit te veranderen. En het komt niet langs één kant. Beide partijen proberen de beste oplossing te zoeken voor de situatie. Je kan het niet enkel op de club steken.”

Boodschap: Chelsea wil van Lukaku af, maar Lukaku wil ook absoluut vertrekken.