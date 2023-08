Italiaanse kranten smullen van “Charles De Ketelaere-show”, maar Atalanta-trainer zet Belg met beide voeten op de grond

Charles De Ketelaere en zijn nieuwe club Atalanta wonnen hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Serie A. De Rode Duivel was meteen beslissend en scoorde de bevrijdende 0-1 tegen Sassuolo. Het leverde ‘CDK’ zowaar eens goeie punten op in de Italiaanse pers.

De Ketelaere kwam vlak na rust Duvan Zapata vervangen. In zijn eerste wedstrijd bedankte de Milan-huurling voor het vertrouwen en opende hij in de slotfase de score. De Ketelaere klom hoog op een voorzet van linksachter Matteo Ruggeri en kopte de 0-1 voorbij Sassuolo-doelman Andrea Consigli. Die had nog een geweldige save in huis had op de poging van de ex-Bruggeling, maar in de herhaling was duidelijk dat de bal toch over de doellijn ging.

Bij La Gazzetta dello Sport wijden ze maandag zowaar een ganse sectie aan de wederopstanding van De Ketelaere. Ze zagen onze landgenoot een echte “show” geven tegen Sassuolo.

“Flop in Milaan, meteen een fenomeen in Atalanta”, aldus de roze sportkrant. “De 22-jarige Bruggeling had aan 45 minuten genoeg: hij charmeerde bij zijn debuut in het Atalanta-shirt door één doelpunt te maken en twee keer dichtbij te komen, terwijl hij zich bij de Rossoneri nooit echt had kunnen tonen in vergelijking met wat hij in België had laten zien. In Milaan was hij een onbetwiste flop, in Bergamo was het meteen magie.”

Zijn prestatie leverde De Ketelaere een 7,5 op in de Gazzetta. Een score die hij bij Milan niet één keer haalde vorig seizoen. Hij werd meteen Man van de Match. “Een geweldig gevoel”, sprak de Belg na afloop bij Dazn. “Ik wacht hier al lang op. Ik scoorde en we wonnen de partij. Ik heb me tot nu toe goed geïntegreerd in het team. Ik heb veel met de trainer gepraat en nu geprobeerd wat hij mij vroeg om te doen. Of dit een beetje wraak is? Nee, ik heb gewoon mijn kans gepakt. Ik wil het altijd goed doen. Ik hou van Gasperini’s stijl van voetballen.”

Die Gian Piero Gasperini was ook best tevreden van het officiële debuut van De Ketelaere, maar hield zijn aanvaller met beide voetjes op de grond.

“Hij was waarschijnlijk de speler die we vandaag misten”, aldus de Italiaan. “Velen hebben hem vergeleken met Josip Ilicic, maar het is nog wat vroeg om dat te zeggen en hun kwaliteiten zijn toch wat anders. Het goeie is dat Charles van Milan komt en dus beter voorbereid is dan spelers die uit het buitenland komen. Ik ben wel fan van hem, hij heeft de juiste kwaliteiten. Maar laat het duidelijk zijn: niet alles wat hij deed, was meteen goed te noemen. Dat zou hem moeten prikkelen voor de volgende wedstrijden. Hij moet samen met Scamacca eerst in vorm geraken.”

Ook Sky Italia kroonde De Ketelaere tot ‘MVP’ met een score van 7,5. Eurosport Italia gaf de Belgische aanvaller zelfs een 8. “Hij speelde een helft met pit en klasse. Hij raakte de lat, maar hij scoorde vooral het doelpunt dat de wedstrijd besliste. De wedergeboorte van de Belg lijkt begonnen, nu is het aan hem om continuïteit te vinden.”