Acht rebellen gedood bij Russische bombardementen in Syrië

Bij Russische bombardementen in het noordwesten van Syrië zijn in de nacht van zondag op maandag minstens acht rebellen gedood. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten maandag.

“Russische gevechtsvliegtuigen hebben luchtaanvallen uitgevoerd in de westelijke periferie van de stad Idleb, met een militaire basis van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) als doelwit. Minstens acht strijders zijn gedood”, zo verklaarde Rami Abdel Rahmane, de directeur van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ngo die over een uitgebreid netwerk van bronnen in Syrië beschikt.

Volgens een correspondent van het Franse persbureau AFP in Idleb viseerden de aanvallen een landbouwgebied in de regio dat geldt als het laatste grote rebellenbolwerk in het noordwesten van Syrië. Het gebied wordt deels gecontroleerd door de jihadistische groep HTS.

Rusland is de belangrijkste bondgenoot van het regime van president Bashar al-Assad. Sinds 2015 geniet hij militaire steun van Moskou. Dankzij de steun van Rusland en Iran heeft het regime het grootste deel van het grondgebied heroverd dat verloren was gegaan sinds het begin van de burgeroorlog in 2011.