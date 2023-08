Iraanse parlementsleden keuren omstreden wet over hoofddoek goed

In Iran heeft een parlementscommissie ingestemd met de omstreden hervorming van de wetgeving rond het verplicht dragen van de hoofddoek. Dat heeft het persagentschap Tansim maandag gemeld.

Bijna een jaar na de dood van Mahsa Amini keurden de parlementsleden een wetsontwerp goed dat voorziet in draconische straffen voor overtredingen van de islamitische kledingvoorschriften. Veelvoudige inbreuken kunnen leiden tot hoge boetes, celstraffen en een verbod om het land te verlaten.

De hervorming wordt nu voorgelegd aan de Raad der Hoeders, een gezaghebbend orgaan bestaande uit aartsconservatieve geestelijken dat bepaalt of door het parlement goedgekeurde wetten in overeenstemming zijn met de islam of de grondwet.

De verstrenging van de straffen voor overtredingen op de kledingvoorschriften is het antwoord van de geestelijke en politieke leiders op de protesten die vorig najaar waren losgebarsten na de dood van Amini, de 22-jarige vrouw die stierf nadat ze door de zedenpolitie was gearresteerd voor een overtreding van de kledingregels.

Hardliners eisen al maanden een hardere aanpak van vrouwen die het regime blijven uitdagen door in het straatbeeld te verschijnen zonder hoofddoek. Het wetsontwerp lokte echter ook veel kritiek uit. Ook daarom bediende de regering zich van een politieke truc, met name een artikel in de grondwet dat toelaat om de gewone parlementaire procedure te omzeilen en een wet goed te keuren zonder publiek debat. De wet zal voor een proefperiode ingevoerd worden.