Hallo Man City? Coach van Jérémy Doku laat weinig aan de transferverbeelding over nadat hij Rode Duivel op de bank zette

Het lijkt steeds aannemelijker dat Jérémy Doku gaat vertrekken bij Rennes. Doku wordt het hof gemaakt door Manchester City, dat in hem de ideale opvolger ziet voor de vertrokken Riyad Mahrez. Een persoonlijk akkoord is er al, maar de clubs moeten er nog uitkomen.

“Sommige aanbiedingen zijn moeilijk af te slaan. Dat geldt voor spelers, managers en iedereen die bij voetbal betrokken is”, zei trainer Bruno Genesio vorige week al, toen Doku schitterde met een goal in een 5-1-overwinning. Maar dit weekend zat de Rode Duivel zowaar op de bank.

Op de tweede speeldag in de Ligue 1 moest Rennes vrede nemen met een 1-1-gelijkspel op het veld van Lens. Deiver Machado zette de thuisploeg al in de derde minuut op voorsprong, Benjamin Bourigeaud scoorde de gelijkmaker in de 53e minuut vanop de penaltystip. Arthur Theate speelde de volledige wedstrijd voor Rennes, Doku kwam in de 63e minuut invallen.

“Als hij deze week niet startte terwijl hij vorige week onze beste speler was … Dan laat ik het over aan jullie om conclusies te trekken. Maar er is niets rond op dit moment”, was Genesio niet zo mysterieus na de partij. In gesprek met Prime, aan de zijde van Thierry Henry, zei de Fransman dat Doku “zich nog verder zal ontwikkelen”, waarna een veelzeggende stilte volgde en een lach.

West Ham hoopte nog de transfer te kunnen kapen, maar Doku heeft al een persoonlijk akkoord met City voor een contract voor vijf seizoenen. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Rennes zou de prijs van Doku bepaald hebben op 55 miljoen euro, zo meldt The Guardian.