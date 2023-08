Grote werfkraan valt en verplettert auto, moeder en zoontje ontsnappen net: “2 minuten later en ze hadden erin gezeten”

Op de Meulestedekaai, aan Meulestedebrug, vlak bij de Gentse haven, is maandagochtend een werfkraan van 30 meter hoog omgevallen. Niemand raakte gewond, maar veel scheelde dat niet. Een geparkeerde auto is verpletterd.

Werkmannen waren rond 8 uur een betonnen plaat aan het hijsen toen het misging met de werfkraan, een model dat werkt op afstandsbediening. “Ik stond in mijn keuken toen het plots begon te daveren”, zegt buurman Bart Vermeiren. “De kast van mijn keuken viel open.”

Vermeiren vermoedt dat de betonnen plaat tegen de steunmuur is gevallen. “Alles daverde zoals bij een aardbeving”, zegt hij. “Het waren enkele bange seconden. Ik keek naar het plafond omdat ik schrik had dat er nog iets zou volgen, maar na enkele seconden was het gelukkig voorbij.”

De beschadigde werf is van ABC, een sociale woonmaatschappij. Die zijn bezig met de bouw van nieuwe energiezuinige appartementen. Aan de andere kant van de werf viel de kraan op een wagen en de arm van de kraan belandde in het water.

“Er zat niemand in de auto, dus er vielen gelukkig geen gewonden. Het scheepvaartverkeer kan nog voorzichtig passeren”, zegt de politie. “De brandweer is ter plaatse en er komt ook een expert om de precieze oorzaak te onderzoeken.” De Meulestedekaai is al de hele ochtend afgesloten en het lijkt erop dat de hulpdiensten en verzekeringen nog even aan de slag zullen zijn.

Eigenares van de beschadigde wagen is Gisela de Morais. Ze woont twee huizen van de werf en wou toen de kraan omviel net vertrekken met haar auto. “Ik ging mijn zoontje naar een kamp voeren, maar net voor we buiten stapten hoorde ik een zware knal. Het was enorm schrikken. Ik dacht eerst dat het aan de achterkant van ons huis was gebeurd.”

Toen Gisela op straat kwam kijken, bleek haar geparkeerde Peugeot verwoest te zijn door de kraan. “Je weet niet wat er gebeurt op zo’n moment. Er was wat paniek op straat.” Op de werf waren de arbeiders nog koortsachtig op zoek naar iemand. Die werd snel gevonden. Iedereen kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Maar veel heeft dat toch niet gescheeld, zegt ook Gisela. “Een van de buren reed hier net met zijn auto in de straat toen het gebeurde. Hij is gestopt op enkele meters van waar de kraan neerkwam.”

Joris Rombaut, de partner van Gisela, is vooral opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen. “Twee minuten later en ze hadden in de auto gezeten. De aannemer is al bij ons geweest en heeft gezegd dat alles in orde zal komen via de verzekeringen. Het belangrijkste is dat er niemand gekwetst is.”

Het gezin was net terug van een autovakantie in Italië. “Je hebt altijd schrik of je wel veilig thuis geraakt. En dan ben je thuis en gebeurt dit. Hoeveel pech kan je hebben”, zegt Joris.