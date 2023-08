Gino Roosen diende klacht in bij de bank en de ombudsdienst nadat hij in de luren werd gelegd door een ‘helpdeskfraudeur’. Maar overal vangt hij bot. — © Raymond Lemmens

Sint-Truiden

Het jaar was nog maar net begonnen toen Gino Roosen gebeld werd door een vriendelijke dame die hem wilde helpen. Een uurtje later was de man 13.770 euro armer. Gino was het slachtoffer geworden van spoofing.