Zuster Monica (84) overleden: strenge schooldirectrice maakte naam in de politiek en werd bekend dankzij ‘De slimste mens’ en Goedeles ‘Recht van antwoord’

Zuster Monica Van Kerrebroeck (84) is zondag overleden. Ze wordt herinnerd als de zeer kordate directrice van de Gentse Sint-Bavoschool. Als kloosterzuster ging ze ook in de politiek: ze zetelde in het Vlaams Parlement en de Gentse gemeenteraad, en werd ook populair door televisieprogramma’s als ‘Recht van antwoord’ met Goedele Liekens.

Zuster Monica overleed zondag in het woonzorgcentrum in Zaffelare waar ze de jongste jaren verbleef. Zij is eigenlijk van Gentbrugge. Haar vader was onderwijzer, moeder huisvrouw. Op haar 21ste trad ze in bij de Zusters van Liefde in de Molenaarssstraat, waar ze meehielp in het rusthuis. Ze ging in Leuven geschiedenis studeren, en gaf les in Ten Doorn in Eeklo.

Van 1980 tot rond 2000 was ze directrice van Sint-Bavo in Gent, de meisjesschool bekend om haar groene uniformen. Daar stond ze bekend om haar kordate directe stijl, streng maar rechtvaardig, maar met een gouden hart voor wie steun nodig had. Oud-leerlingen vertellen dat ze heel nauw toekeek op het correcte dragen van de uniformen en op de leefstijl van de leerlingen: zo durfde ze die zelfs uit de Gentse cafés slepen, werd verteld.

De slimste mens

Ze stapte in 2000 in de politiek en raakte meteen verkozen in de Gentse gemeenteraad. Van 2004 tot 2009 zetelde ze ook in het Vlaams Parlement. Ze groeide uit tot een bekend gezicht, ook al door haar televisieoptredens in ‘De slimste mens’ en als jurylid van Goedeles ‘Recht van antwoord’. Ook in 2006 werd ze verkozen. Toen ze lymfeklierkanker kreeg, verdween ze uit de Gentse gemeenteraad. In 2012 stond ze nog eens als lijstduwer op de gemeenteraadslijst, maar zetelde niet meer.

De voorbije jaren deemsterde ze door ziekte wat weg: eerst ging ze een tijdje in Eeklo wonen, later in het woonzorgcentrum in Zaffelare.

Na Guido De Wilde is Zuster Monica een tweede boegbeeld van de Gentse christendemocratie die deze zomer overlijdt.