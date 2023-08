Opvallend tafereel langs Nete aan E19-bruggen: Frans koppel trekt met woonwagentje en paard door Europa

Een ongewoon beeld was afgelopen weekend en maandagvoormiddag te zien aan de E19-bruggen over de Nete in Rumst. Er stond een kleurrijk geschilderd woonwagentje dat uit een stripalbum leek geknipt te zijn. Op het grasland naast de bruggen stond een paard rustig te grazen, zochten een drietal kippen met een dubbel aantal kuikentjes naar voedsel en hield een hond de wacht.

In en om deze woning op wielen leven Cynthia Clement (34) en Anthony Journée (31) uit Frankrijk. “We zijn afkomstig uit Bretange”, zegt Anthony. “Ik had steeds de droom om vrank en vrij de wijde wereld in te trekken. Ook Cynthia, die in mijn buurt woonde, liep met hetzelfde idee rond. Eens we een koppel werden, zouden we onze droom waarmaken.”

Europa doorkruisen

Vier jaar geleden verkochten ze hun hele hebben en houden om met paard en woonwagen Europa te doorkruisen. Vanuit Toulouse trokken ze eerst naar het Baskenland om daarna resoluut de andere kant van Europa te kiezen.

“We willen absoluut in Roemenië geraken”, zegt Cynthia. “Per dag trekken we maximaal zo’n tien kilometer verder. Hier in Rumst arriveerden we zaterdag. Maandag gaat de tocht verder in de richting van Mechelen of Lier.”

De reden waarom Cynthia en Anthony naar Roemenië willen, is omdat dit het echte land is van zigeuners en woonwagenbewoners. Het nomadenleven bevalt hen enorm. Wanneer precies ze in Roemenië zullen arriveren, speelt geen rol. Maar er geraken zullen ze, daar zijn ze van overtuigd.

Cynthia en Anthony: “We zijn met weinig tevreden en hebben dus alles wat nodig is.” — © JW

Contact met thuisfront

Toch onderhouden ze ook contact met het thuisfront. “Onze ouders reageerden eerst erg ongerust toen we onze plannen bekendmaakten. Maar we beloofden contact te houden en dat doen we ook.”

“Op ons mobiel huisje liggen zonnepanelen die voldoende energie leveren om onze gsm op te laden zodat we bereikbaar zijn. We hebben ook een computer bij waarmee we berichten op Facebook plaatsen. Zo kunnen zij en iedereen die dat wil ons op de voet volgen.”

Voor hun onderhoud zijn ze, naar hun zeggen, met weinig tevreden. “Eigenlijk hebben we alles wat nodig is om goed en gelukkig te leven. We komen ook steeds mensen tegen die ons helpen. Nog maar drie keer waren we niet welkom op een plaats waar we dachten halt te houden. Maandag zetten we onze weg verder in de richting van Mechelen. Of als we de Nete volgen, wordt het misschien wel Lier.”

