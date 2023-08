VIDEO. Tiki-taka zoals het níet moet: bizar doelpunt uit Oekraïense competitie gaat de wereld rond

Vorskla speelde zaterdag een uitwedstrijd bij Veres Rivne en won met 1-2. Goed voor de eerste driepunter van het seizoen. De club stond al snel 0-2 voor, maar liet de thuisploeg opnieuw in de wedstrijd komen na een wel heel bizar doelpunt.

Doelman Pavlo Isenko maakte een risicovolle keuze door een teamgenoot aan te spelen, die een tegenstander kort in zijn rug had. Daarna was het geklungel troef in de achterhoede, waarbij de keeper en een verdediger elkaar in de weg liepen, alvorens Rivne-middenvelder Stanislav Sharay de bal voor zijn voeten kreeg en eenvoudig binnenschoot.