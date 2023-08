Duurste auto ter wereld verkocht aan mysterieuze vrouw

Rolls-Royce deelde op Instagram een post met video en fotomateriaal van de luxeauto. De nieuwste exclusieve wagen werd tijdens een privé-evenement in Californië voorgesteld aan de nieuwe eigenaren, die het exemplaar op maat lieten maken.

Wie ze precies zijn, is niet publiek gemaakt. Al menen Britse media te weten dat Helene Mercier Arnault, de vrouw van miljardair Bernard Arnault, een van de kopers is. Het Britse merk spreekt op Instagram namelijk over de Black Baccara Rose, een van de vier exemplaren: “Een bloem waar vooral de matriarch van de familie die de wagen bestelde, dol op is.” Haar man staat aan het hoofd van luxemerkengroep LVMH en bezit een fortuin van zo’n 230 miljard euro. Hij is daarmee een van de rijkste mensen ter wereld.

De 1.603 driehoeken van zwart houtfineer verbeelden vallende rozeblaadjes. — © Rolls-Royce

Volgens Rolls-Royce waren er heel wat specialisten nodig om de wagen te perfectioneren. En dat gaat natuurlijk gepaard met een hoge prijs: de wagen kost maar liefst 25 miljoen euro.

Voor dat bedrag krijg je een wagen die in vijf seconden naar 100 km/u sprint en een topsnelheid haalt van 250 km/u. Maar daar doen de kopers het wellicht niet voor. Mogelijk wel voor de houten afwerking bestaande uit 1.603 driehoeken van zwart houtfineer – die vallende rozenblaadjes willen simuleren – of voor het Zwitsers uurwerk van Audemars Piguet dat je kunt verwijderen en om je pols kunt doen. En dan is er nog de champagnedoos gemaakt van hetzelfde hout en leer, met ruimte voor een stevige fles en twee fluitjes van kristalglas.