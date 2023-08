Strijd tegen bosbranden houdt aan in Griekenland, ook nieuwe brand ontstaan

In het noordwesten van Griekenland bestrijdt de brandweer voor de derde dag op rij hevige bosbranden nabij de havenstad Alexandropoulis. Tegelijkertijd is er maandag een nieuwe brand ontstaan ten noorden van Attica.

OPROEP. Bevindt u zich momenteel in de getroffen gebieden? Bent u daar op vakantie of woont u in de buurt? Laat het ons weten via oproep@nieuwsblad.be.

In de noordwestelijke regio van het land vechten meer dan 200 brandweerlieden met steun van blusvliegtuigen en vrijwilligers tegen de oprukkende vlammen. Ze proberen te verhinderen dat het vuur het nationale park van Dadia bereikt. Zeven brandweerlui en één vrijwilliger zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

In de regio is de noodtoestand uitgeroepen. De civiele bescherming heeft de bevolking ook opgeroepen om binnen te blijven vanwege de rookontwikkeling. Tijdens het weekend zijn uit voorzorg een twaalftal gemeenten geëvacueerd, maar vele mensen konden intussen opnieuw naar huis terugkeren.

LEES OOK. Opnieuw dorpen ontruimd in Griekenland wegens bosbranden

Maandag brak ook een brand uit in Boeotië, een gebied ten noorden van Attica. Daar zijn in de loop van de ochtend toeristen uit de nabijgelegen badplaats Paralia Saranti geëvacueerd. Zo’n 46 brandweerlui worden er ingezet om het vuur te bestrijden, alsook drie blusvliegtuigen.

De civiele bescherming heeft maandag ook gewaarschuwd voor een “extreem” hoog risico op branden in de regio van Athene en andere delen van het zuiden van Griekenland. Al zeker tot vrijdag houdt het warme en droge weer aan. Bovendien waait er een krachtige wind. “De wind is onze grootste vijand”, zei een woordvoerder van de brandweer op de openbare zender ERT.

Vooruitgang op Tenerife

Vanuit Tenerife op de Canarische Eilanden komt maandag beter nieuws. De nacht van zondag op maandag was volgens de brandweer relatief kalm en maandag zou volgens het hoofd van de brandweer “het potentieel van het vuur afnemen”.

LEES OOK. Natuurbrand op Tenerife is aangestoken, luchtkwaliteit gaat er sterk achteruit

De vlammen hebben tot nu meer dan 12.800 hectare natuur in het noorden en het noordoosten van Tenerife getroffen, of zowat zes procent van de oppervlakte van het eiland. Een 13.000-tal mensen heeft gereageerd op de oproep om te evacueren, enkele honderden konden zondag terugkeren naar hun huizen.

De branden hebben tot nu nog geen enkele woning verwoest. In de strijd tegen het vuur worden maandag opnieuw 24 blusvliegtuigen en -helikopters ingezet. Maandag wordt de Spaanse premier Pedro Sanchez op Tenerife verwacht. Hij komt het getroffen gebied bezoeken. Zondag werd gezegd dat de branden wellicht zijn aangestoken.