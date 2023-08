Twaalf mensen sterven bij busongeval in Turkije

Bij een zwaar ongeval met een reisbus zijn in Turkije twaalf mensen om het leven gekomen en negentien andere inzittenden gewond geraakt. Dat heeft het staatspersagentschap Anadolu maandag bericht.

De passagiersbus vertrok zondagavond vanuit de stad Sivas voor een reis van 900 kilometer naar Istanboel. Kort na middernacht, na ongeveer 200 kilometer, raakte de bus om nog onbekende reden van de weg af.

Inzittenden melden dat ze werden gewekt door geschreeuw. Ze zagen hoe de bus tegen de vangrail botste, van een helling naast de weg donderde en tegen een palissade crashte. Sommige passagiers werden uit het voertuig geslingerd.

De precieze oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De media speculeren dat de chauffeur van de bus mogelijk onachtzaam is geweest. Hij kwam bij het ongeval om het leven. Er is een onderzoek geopend.