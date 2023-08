Hot op de transfermarkt: hoe groot is de kans dat de sterkhouders van Cercle Brugge nog deze zomer vertrekken?

De press van Cercle Brugge blijft beroeren. De fans koesteren de speelstijl die punten oplevert, de tegenstanders maken er brandhout van. Het maakt Cercle wel hot en de architecten en uitvoerders erg gewild. Technisch directeur Carlos Avina is al naar AS Monaco en topscorer Ayase Ueda naar Feyenoord. Wie volgt nog? Een overzicht met een inschatting hoe groot het percentage is dat de kandidaat effectief nog deze zomer vertrekt.

Robbe Decostere: 70%

Sinds de komst van Hugo Siquet speelt het jeugdproduct van groen-zwart nog zelden. Cercle lichtte wel de optie in zijn contract, maar echt blij was Decostere daar niet mee. In juni was er al even sprake van Westerlo, maar dat werd nooit concreet, ook omdat Reynolds er uiteindelijk bijtekende. Bij Cercle heeft Decostere het voordeel dat hij voetbalbelg is en de eerste drie wedstrijden zat hij dan ook nog in de selectie. Zaterdag op Sclessin was dat echter al niet meer het geval. Miangue is linksvoetig en ook Belg en kreeg de voorkeur. Al of niet toevallig lekte vrijdag uit dat Decostere belangstelling geniet van RWDM, Beerschot en zelfs van het Nederlandse Fortuna Sittard. Als Cercle bereid is om mee te werken, lijkt de kans groot dat Decostere volgende maand niet meer op de lijst bij groen-zwart staat.

Boris Popovic : 10%

Vorig seizoen zouden PSV en een paar Duitse clubs hem op de radar hebben gehad, maar nadien werd het stil. Tegen Antwerp werd Popovic bij de rust vervangen en tegen Charleroi zat hij op de bank. Hij ligt ook nog onder contract en Utkus is nog out. De kans dat Popovic nog vertrekt, lijkt uiterst klein.

Jesper Daland: 50%

Rond de jaarwisseling trainde de Noor al een paar keer mee bij moederclub AS Monaco en trok zelfs mee op stage. Zelfs intern bij Cercle werd bevestigd dat de linksvoetige centrale verdediger toe was aan iets anders. Daland zou naar Monaco gaan of een transfer naar een hoger aangeschreven club in een betere competitie maken. Zo ver kwam het echter nog niet. Waarom is niet meteen duidelijk. Daland was nog actief op het EK U21 en had een korte zomer en bijna geen vakantie. Ons lijkt het dat er voorlopig nog geen voldoende hoog bod of zelfs concrete belangstelling is.

Leonardo Da Silva Lopes: 80%

In het geval van de Portugees is het klaar en duidelijk. Het contract van Lopes loopt in 2024 af en hij mag en wil weg. Ook al is de kleine middenvelder een belangrijke pion, hij is 24 jaar en bij Cercle aan het einde van zijn cyclus gekomen. In het kader van het project opleiding is hij stilaan te oud en Cercle wil nog graag cashen. Nu kan men nog het meest vangen, maar voorlopig is het bod telkens te laag. Cercle en Monaco betaalden iets meer dan 2 miljoen euro voor Lopes en willen dat bedrag nu nog minstens recupereren. Dit zou wel eens een transfer van de laatste uren kunnen worden.

Olivier Deman: 45%

De wingback uit Knokke werd in juni Rode Duivel en het is een publiek geheim dat hij dit wil verzilveren. Er zijn mogelijkheden in eigen land (Union, Antwerp?) maar ook in het buitenland, meer bepaald in Italië. Deman ligt nog een paar jaar onder contract en heeft een transferwaarde van 3 miljoen euro. Cercle wil Deman het liefst nog een jaartje houden, maar wat wil en denkt de speler en welke club doet een aanvaardbaar bod? Deman begon tegen Genk op de bank, maar zaterdag tegen Standard legde hij met ruim 12 kilometer weer de grootste afstand af van alle spelers die op het veld stonden.

Kévin Denkey: 30%

De Togolese aanvaller dwingt week na week meer en meer respect en bewondering af. Denkey is een beer voorin en moeilijk van de bal te houden. Na het vertrek van Ueda rekent men meer dan ooit op hem, maar nu al willen tal van Franse clubs hem weer naar de Ligue 1 halen. Ex-technisch directeur Carlos Avina was zo slim om Denkey tot 2026 te doen bijtekenen. Zijn transferwaarde loopt nu allicht al op tot 6 miljoen euro. Als een ploeg dit de komende weken of maanden zou bieden, zal ook Denkey noodgedwongen vertrekken, zo niet uiterlijk volgende zomer. Cercle is alvast dringend op zoek naar een extra spits.