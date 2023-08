Hadja Lahbib naar Kaukasus onder hoogspanning

De regio staat al sinds de herfst van 2020 onder serieuze hoogspanning. Na een conflict van zes weken nam Azerbeidzjan de controle in handen van Nagorno Karabach. Dat gebied ligt op Azerbeidzjaans grondgebied, maar de bevolking is grotendeels Armeens.

Het conflict tussen beide landen om het gebied sleept al meer dan dertig jaar aan. Daarbij zijn al zeker 30.000 mensen om het leven gekomen. Sinds december beschuldigt Armenië zijn buurland er van de toegang tot de afgescheiden enclave te verhinderen en op die manier een humanitaire crisis te veroorzaken. In april installeerde het land een controlepost omwille van “veiligheidsredenen”, maar waardoor de toegang tot het gebied de facto is afgesloten.

De Armeense premier noemde een maand geleden een nieuwe oorlog met Azerbeidzjan nog erg waarschijnlijk. Hij beschuldigde Bakoe er toen nog van een genocide aan te richten onder de Armeense bevolking in de enclave. De blokkade stond woensdag op de agenda van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Frankrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben de Azeri’s opgeroepen de blokkade stop te zetten. België zit op de Europese lijn.

Minister Lahbib ontmoet dinsdag de Armeense minister van Buitenlandse Zaken Ararat Mirzoyan. Daags nadien zit ze rond de tafel met haar Azerbeidzjaanse evenknie, Jehyun Bayramov. Over de inhoud van de gesprekken wilde haar kabinet geen details bekendmaken.

België beschikt al jaren over een ambassade in Bakoe. Op 12 mei besliste de regering een diplomatieke vertegenwoordiging te openen in Jerevan. Begin juli benadrukte de minister in de Kamer nog de uitstekende politieke relaties tussen Armenië en België, de aanzienlijke toename van de bilaterale handel en het potentieel aan academische samenwerking. Er verblijven in ons land tussen de 30.000 en 40.000 Armeniërs.