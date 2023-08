Schrijft Engeland straks geschiedenis met vrouw als bondscoach? “Het draagvlak voor Sarina is waanzinnig groot op dit moment”

De Engelse vrouwen verloren zondag de WK-finale met 1-0 van Spanje. Opnieuw geen wereldtitel dus voor Sarina Wiegman. De Nederlandse coach verloor vier jaar geleden ook de eindstrijd, met Nederland tegen de VS (0-2). Maar in Engeland zien ze Wiegman al als de potentiële nieuwe bondscoach van de mannenploeg.

De 53-jarige Wiegman zette in 2003 een punt achter een carrière met 99 interlands voor Oranje. Vijf jaar later ging ze aan de slag als trainer. Via onder anderen ADO Den Haag en een rol als assistente bij de nationale ploeg werd ze in 2017 bondscoach van Nederland. Twee jaar geleden nam ze over bij Engeland. Sindsdien verloor ze dus twee WK-finales, maar won ze wel twee keer het EK.

Kortom: Wiegman is een van de coach der coaches in het vrouwenvoetbal. En dat hebben ze ook bij de mannen gezien. ESPN bracht onlangs het gerucht naar buiten dat de Engelse voetbalbond FA overweegt om Wiegman aan te stellen als bondscoach van de mannenploeg. De Three Lions worden nu nog gecoacht door Gareth Southgate, maar diens contract loopt af in 2024.

Het nieuws werd bevestigd door voorzitter Mark Bullingham. “Mensen zeggen altijd dat ‘de beste man voor de job’ moet zijn, of zelfs ‘de beste Engelsman’. Maar waarom moet het een man zijn. Ons antwoord is altijd: het is de beste persoon voor de job. We denken dat Sarina momenteel een geweldige job doet en hopen dat ze dat nog lang zal doen. Ik ben ervan overtuigd dat Sarina alles kan doen wat ze wil in het voetbal. Als ze op een bepaald moment zou beslissen om de stap naar het mannenvoetbal te zetten, moeten we dat niet zien als een stap hogerop. Ze zou dat perfect kunnen. Waarom ook niet? Het is niet dat de vijver zo breed is qua talent als het aankomt op de job van bondscoach. Ik hou er niet van dat het altijd een man moet zijn.”

Draagvlak

Het contract van Wiegman bij de FA loopt nog tot 2025. Voorlopig zou de Engelse voetbalbond er alles aan doen om de Nederlandse aan boord te houden. De VS zou namelijk aan haar mouw trekken om over te pakken na het teleurstellende WK, met een exit in de 1/8ste finales.

Mocht Southgate er - naar alle verwachtingen - na het komende EK mee stoppen en vervangen worden door Wiegman, dan wordt zij de eerste vrouwelijke bondscoach ooit bij de mannen. Er zijn momenteel zelfs geen vrouwelijke coach actief in het profvoetbal. De discussie waaide ook over naar Nederland, waar huidig Oranje-bondscoach Andries Jonker alvast gelooft in de slaagkansen van Wiegman mocht het zover komen.

“Zij kan het wel”, aldus de Nederlander bij Studio Voetbal. “Dus inhoudelijk heb ik geen enkel bezwaar. Maar dan moet men daar wel eerst toe besluiten, en dat zijn de bonden, clubs… Het moge ook duidelijk zij dat als je een vrouw aanstelt de druk op die vrouw enorm groot is. Bij een man ook, maar dit gaat onder het vergrootglas. De tijd moet rijp zijn. In Engeland is dat wellicht zo. Als de publieke opinie en de media er achter gaan staan, dan kan het. In Nederland lopen we een beetje achter, denk ik. Het draagvlak voor haar in Engeland is waanzinnig groot op dit moment. Bij ons zullen er echter ook mensen zijn die kritiek gaan uiten. Dan moet je als bond eigenwijs zijn en zeggen dat zij inhoudelijke de beste is. Niemand weet hoe dat gaat, een vrouw met topvoetballers. Ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar. Inhoudelijk ben ik overtuigd van vrouwen als Sarina Wiegman en Vera Pauw (bondscoach van Ierse vrouwen, red.). Dat zijn toppers, die hoef ik niks wijs te maken en weten dat gewoon.”