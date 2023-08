Britse horrorverpleegster die zeven baby’s vermoordde, krijgt levenslang en zal nooit meer vrijkomen

De 33-jarige Britse verpleegster Lucy Letby is maandag in Manchester veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zeven pasgeboren baby’s. Kans op vervroegde vrijlating is er niet, dus zij zal met zekerheid nooit meer vrijkomen.

De zeven moorden vonden plaats in het Countess of Chester Hospital, in het Engelse Chester vlak bij Liverpool, tussen juni 2015 en juni 2016. Daar werd een aanzienlijke stijging vastgesteld van het aantal baby’s dat onverwacht stierf op de prematurenafdeling van een ziekenhuis in die periode. Wat daarbij opviel, was dat verpleegster Lucy Letby altijd aanwezig was op het moment van de sterfgevallen. Het leidde tot een uitgebreid onderzoek en een fel gemediatiseerd proces. De “horrorverpleegster”, werd ze daarin genoemd.

Tijdens het proces werd duidelijk op welke verschillende manieren Letby tewerk ging bij het plegen van de moorden. Zo injecteerde ze bijvoorbeeld lucht in de bloedbaan of in de maag of overvoedde ze de kindjes met melk, maar net zo goed hanteerde ze fysieke mishandeling of vergiftiging met insuline. De baby’s overleden daardoor niet meteen en niet met zichtbare gevolgen, waardoor Letby hoopte uit de klauwen van de politie te blijven.

De verpleegster gebruikte nadien vervalste medische aantekeningen om haar sporen uit te wissen en probeerde collega’s te overtuigen dat het om “pech” ging. Ze beweerde ook dat de kinderen stierven door een gebrek aan hygiëne in het ziekenhuis en een personeelstekort. Bekennen dat ze iets met de moorden te maken had deed ze op geen enkel moment, ook tijdens het proces niet. Wat haar motief zou kunnen geweest zijn, blijft daarom een groot mysterie.

Sadisme

De jury bevond Letby vrijdag schuldig aan de zevenvoudige moord en ook nog aan poging tot moord op zes andere baby’s. De rechter legde haar maandag een levenslange gevangenisstraf op. “Dit zijn misdrijven van een uitzonderlijke ernst”, zei hij. “Dit was een gruwelijke, berekende en cynische campagne van kindermoord waar de kleinste en meest kwetsbare kinderen bij betrokken waren.” Hij sprak verder van een “aan sadisme grenzende boosaardigheid”. “Je zal de rest van je leven in de gevangenis zitten.”

Letby was zelf niet aanwezig in de zaal toen het vonnis voorgelezen werd. Ze bevond zich wel in het gerechtsgebouw, maar weigerde om haar cel daar te verlaten. Dat kwam haar op veel kritiek te staan. De moeder van twee slachtoffers noemde haar een “lafaard” en ook de Britse premier Rishi Sunak was niet mals in een tv-interview.

Het gebeurt zelden in de Britse rechtspraak dat een levenslange celstraf wordt uitgesproken zonder kans op vrijlating. Letby is slechts de vierde vrouw in het land die deze straf krijgt.