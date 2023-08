Hongarije laat 1.385 veroordeelde buitenlandse mensensmokkelaars vrij

Tussen mei en augustus heeft de Hongaarse justitie 1.385 veroordeelde mensensmokkelaars met een buitenlands paspoort in vrijheid gesteld. Dat heeft het Hongaarse gevangeniswezen (BVOP) geantwoord op vragen van de nieuwswebsite 24.hu. De rechts-populistische regering van premier Viktor Orban had de vrijlatingen in mei aangekondigd, weliswaar met de eraan verbonden voorwaarde dat de mensensmokkelaars binnen de 72 uur het land moesten verlaten.