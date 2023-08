Man riskeert 4 jaar cel voor verkrachting op eerste date: “Mee naar huis gaan en knuffelen, is geen vrijbrief voor seks”

Voor de Brusselse correctionele rechtbank is maandag het proces van start gegaan tegen een man uit Kampenhout. Na een eerste afspraakje zou hij zijn date bij hem thuis hebben verkracht. De beklaagde ontkent, maar de openbare aanklager veegde tijdens zijn vordering de versie van de man volledig van tafel. “Een vrouw is geen object”, sneerde de substituut-procureur, die een effectieve celstraf van 4 jaar eist.

Eind januari trokken de beklaagde en de vrouw naar Mechelen, waar ze een hapje gingen eten. De twee hadden elkaar enkele weken voordien leren kennen via Facebook Dating, een online dating applicatie. Na het etentje trokken ze naar de woning van de man, waar hij haar zou verkracht hebben.

“Eenmaal thuis is hij handtastelijk geworden”, aldus parketmagistraat Stefaan Ghesquiere. “Ze heeft voortdurend aangegeven dat ze dat niet wilde, maar hij was te sterk. De beklaagde heeft haar op haar rug gegooid en gepenetreerd zonder condoom.”

Daags na de feiten trok de vrouw naar de politie, die haar doorverwees van het Zorgcentrum Seksueel Geweld in Antwerpen. “De verwondingen die werden aangetroffen, komen niet overeen met normale seksuele betrekkingen”, aldus Ghesquiere. “Daarenboven kon de vrouw ook zeer gedetailleerde beschrijvingen geven en waren er verschillende kledingstukken gescheurd. Uit het psychologisch en psychiatrisch verslag blijkt ook dat de beklaagde een gebrek aan empathisch vermogen heeft en een verminderd normbesef.”

Geen vrijbrief

De substituut-procureur was bijzonder streng in zijn vordering voor de man uit Kampenhout. “Ik zie het nut van therapie niet in, want hij blijft de feiten ontkennen en is het slachtoffer ook nadien blijven contacteren, terwijl ze duidelijk heeft gezegd dat ze dat niet wilde. Dit is het gedrag van iemand die geen spijt heeft. Enkel een duidelijke gevangenisstraf is op zijn plaats. Meneer moet inzien dat een vrouw geen object is. Het feit dat een vrouw mee naar huis gaat en zelfs begint te knuffelen, is geen vrijbrief voor seks.”

De aanklager veegde ook het argument van de verdediging van tafel dat de vrouw tijdens de feiten zich niet verzette. “Dat heet dissociatie”, klonk het. “Het slachtoffer heeft angst en ondergaat lijdzaam, omdat ze niets anders kan doen.”

De beklaagde ontkent dat hij zijn date heeft verkracht. “Ik was geshockeerd toen ik hoorde dat ze klacht had ingediend”, liet de man optekenen. “Beschuldigd worden van verkrachting als je onschuldig bent, is heel zwaar. Ik heb een dochter van 4 jaar oud. Ik kan mij niet voorstellen dat ze ooit zoiets zou moeten meemaken.”

Avances

De man verklaarde dat het de vrouw was die avances was beginnen maken. “Zij is er mee begonnen, niet ik”, klonk het. De advocaat van de man pleitte voor de vrijspraak. “Ik ben van mening dat de grens niet was aangegeven”, aldus meester Sven De Kerpel. “Ze heeft mijn cliënt ook gezoend bij het afscheid. Intussen is die man volledig van de kaart. Hij durft geen vrouw meer aanspreken. Dit heeft zijn leven verwoest. Ik vraag de rechtbank om rechtvaardig te zijn in dit dossier.”

Uitspraak op 30 augustus.