Strafrechtelijk onderzoek geopend naar verdwijning van Franse peuter Émile

De kleine Émile verdween op 8 juli in het gehucht Haut-Vernet, toen hij aan het spelen was in de tuin van zijn grootouders. Een grootschalige zoekactie werd op poten gezet, maar tot op heden is er geen spoor van de kleine jongen.

Op 18 juli werd er een gerechtelijke onderzoek geopend door de complexiteit van de zaak. Nu blijkt dat de zaak tien dagen later ook al strafrechtelijk behandeld werd. Dat meldt Le Parisien. Die evolutie kwam er na een aanvullende aanklacht van Jean-Luc Blachon, de openbare aanklager van Aix-en-Provence. Met die aanklacht breidt het gerechtelijk onderzoek uit tot de feiten “ontvoering, arrestatie, detentie en opsluiting van een minderjarige onder de vijftien”. De verdwijning van de jongen wordt dus sinds eind juli al aanzien als een mogelijk crimineel feit.

“Die wijziging in het wettelijk kader kwam er niet als reactie op een bepaalde vooruitgang in het onderzoek die ons geleid zou hebben naar een criminele hypothese”, waarschuwt Blachon in Le Parisien. Wel laat de aanpassing de onderzoekers toe om bepaalde handelingen te stellen die ze anders niet zouden mogen ondernemen. (sgg)