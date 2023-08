Nu mag ook Kameraadschapsavond plaatsvinden: “Ver gekomen dat een organisatie naar Raad van State moet stappen”

“De vzw IJzerwake neemt met vreugde kennis van het arrest van de Raad van State dat de Kameraadschapsavond uiteindelijk mag doorgaan na het verbod door de stad Ieper”, laat de organisatie weten in een persmededeling.

“De Raad van State heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat onze grondwettelijke rechten van vrijheid van vergaderen en het recht op vrije meningsuiting overeind blijven. De Raad van State is op al onze middelen ingegaan. De toelating werd wel degelijk tijdig aangevraagd. Alle nodige inlichtingen werden gegeven. Het getekende charter - met opmerking die nooit werd ingetrokken - voor de IJzerwake geldt uiteraard ook voor de Kameraadschapsavond.”

Daarmee doelt de organisatie op het nieuw vredescharter van de stad tegen racisme, discriminatie en haatspraak, dat alle organisatoren van evenementen op Iepers grondgebied moeten ondertekenen.

“Ondemocratische controle”

“Het is eigenlijk toch wel ver gekomen dat een organisatie naar de Raad van State moet stappen om een ‘gewone’ cantus met nadien een dj te kunnen organiseren”, vervolgt de organisatie van IJzerwake. “De stad Ieper heeft na ontvangst van de aanvraag niets anders gedaan dan de voorwaarden enger en enger gemaakt totdat niets nog kon. Op het einde moest de stad Ieper al weten welke liedjes uit de studentencodex zouden gezongen worden en welke muzieknummers zouden gedraaid worden. Deze vraag werd aan geen enkele andere vereniging ooit gesteld, en neigt naar ondemocratische controle, een rechtstaat onwaardig.”

“De politieke druk van linkse kant, het ‘vredescollectief’ en de vakbond op het college van de stad Ieper moet echt wel zwaar (geweest) zijn om het grondrecht op vrije meningsuiting en het grondrecht op vergaderen zo te willen beknotten. Op zaterdag 26 augustus gaat de Kameraadschapsavond dus gewoon door, gevolgd door de IJzerwake op zondag 27 augustus.”

Dries Van Langenhove

Vorige week raakte al bekend dat de IJzerwake op zondag mag plaatsvinden met Dries Van Langenhove als gastspreker. “Hij is nog niet veroordeeld, dus juridisch kunnen we hem niet tegenhouden”, verklaarde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) toen.

“Ook deze juridische beslissing van Raad van State over Kameraadschapsavond moeten we volgen”, reageert Talpe nu. “Maar onze bezorgdheden blijven. We rekenen erop dat het vredescharter tijdens Kameraadschapsavond en IJzerwake wordt nageleefd. Ik zal eerstdaags samenzitten met de politiediensten over de inzet, monitoring en mogelijke opschaling.” (Lees verder onder de foto)

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). — © Thijs Pattyn

Het stadsbestuur keek intussen een verslag in van OCAD, het federale kennis- en expertisecentrum dat de terroristische en extremistische dreiging in België en tegen de Belgen en belangen in het buitenland evalueert en de aanpak ervan mee coördineert.

“Uit dat verslag, dat dateert van enige tijd terug, blijkt voorlopig geen waarschijnlijkheid van onrust, noch van linkse noch van rechtse bewegingen”, aldus Talpe. “Ook OCAD volgt de komende dagen bepaalde groepen op, die eventueel naar Ieper zouden afzakken en oproer veroorzaken. Ik deed eerder al een oproep tot sereniteit.”

Madammeke

Reageren op uitspraken van Van Langenhove, die zich op sociale media al richtte tot Talpe met wat gaat je doen madammeke, doet de burgermoeder niet. “Dat is niet mijn stijl. Onze enige vraag was om ons vredescharter na te leven en onze rol als Vredesstad bij uitstek. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, maar discriminatie, negationisme en haatspraak zijn bij wet verboden. Langs bepaalde kanten wordt dit opgehitst en dat verontrust mij.” (Lees verder onder de foto)

Een recente post van Van Langenhove op sociale media. — © if

“Controle in het IJzerwake-weekend zal gebeuren in uniform en undercover”, zegt Talpe. “Als er overtredingen van de wetgeving zouden plaatsvinden, zal er pv worden opgemaakt. Bij oproer en relletjes binnen of buiten het domein, zal de politie ingrijpen. Als het te erg wordt, heb ik nog altijd de bevoegdheid om het evenement eventueel stil te leggen, hoewel ik daar geen zin in heb.”