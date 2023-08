Mark van Bommel blikt vooruit op Champions League-confrontatie met AEK Athene: “De Europa League is ons vangnet, maar daar denken we nog niet aan”

Een horde scheidt Antwerp van de groepsfase van de Champions League. De Great Old bekampt dinsdag in eigen huis AEK Athene. Op een persconferentie blikte Mark van Bommel vooruit op de confrontatie met de Griekse landskampioen. “Hoe fantastisch zou kwalificatie niet zijn?”

De Griekse competitie staat een trapje lager dan de Belgische, maar toch is AEK Athene een niet te onderschatten tegenstander. Dat ziet ook Antwerp-coach Mark van Bommel. “Het is een moeilijke tegenstander, ze hebben ervaring in Europa, al een mooie leeftijd bereikt. In de voorbereiding hebben we bovendien met 0-3 van hen verloren. Zij waren toen nog niet compleet, maar wij ook niet. Nogmaals. Zij zijn ervaren in Europa en wij willen daar naartoe.”

De Great Old neemt het eerst thuis op tegen AEK Athene. Dat had de Nederlander liever anders gezien, maar: “Ik heb een statistiek gezien dat het niets uit maken. Al zegt dit dan weer niets over deze match.”

Antwerp op de kaart zetten

Of Van Bommel het belang van de dubbele clash met AEK kan kaderen? “Toen we begonnen was dit héél ver weg, toen we ons niet kwalificeerden voor de Conference League. De competitie ging met pieken en dalen, met een climax op het einde. We kunnen onszelf nu op de kaart zetten. De Europa League is ons vangnet, al willen we daar nu niet aan denken. De Champions League is iets wat niemand hier had verwacht. Hoe fantastisch zou dat niet zijn?”

© BELGA

Struikblok van Antwerp vorig jaar in de Conference League was het Turkse Basaksehir. “Het is moeilijk aan te geven welke lessen we daaruit trokken”, aldus de Nederlander. “Het is vaak door het te ervaren, dat je er beter mee omgaat. We speelden op dat moment tegen een goede tegenstander, waarin details het verschil maakten. We nemen uit elke wedstrijd dingen mee, ook uit onze titelmatch tegen Genk.”

“Vervelend” vertrek van Avila

Van Bommel ging tot slot nog in op de naar Ajax vertrokken Gaston Avila. “Het is vervelend dat we hem zo laat zien vertrekken. Anderzijds is dit het goeie aan ons afgelopen seizoen, dat we Avila en Pacho voor een mooi bedrag kunnen verkopen. We zitten nog niet in de fase dat we zulke bedragen kunnen weigeren. Maar het is niet zo dat we daar zenuwachtig door worden.”

Antwerp vangt in principe 12,5 miljoen euro voor de Argentijnse linksback. “In België zijn dit grote bedragen, in Europa liggen de sommen nog hoger”, aldus Van Bommel. “Dit is een compliment voor de hele groep, maar de kwaliteiten van Gaston gaan we wel missen.”