Zeker drie doden nadat riolennet in Moskou overstroomt

Volgens Russische persagentschappen steeg het water wegens de hevige regen snel en konden de slachtoffers niet snel genoeg de bovengrond bereiken. De lichamen werden gevonden in de rivier Moskva.

Er zijn veel rondleidingen door het enorme riolennetwerk van de Russische hoofdstad, waarvan sommige in de 19e eeuw zijn aangelegd. Er zijn in het netwerk enkele schuilplaatsen waar de bezoekers in geval van nood naartoe kunnen, maar volgens de uitbater is er op die plaatsen niemand aangetroffen. Daarom vreest men dat de dodentol nog zal stijgen.

Er is een onderzoek geopend naar de organisator van de rondleidingen wegens “het verlenen van diensten zonder inachtneming van de veiligheidsvoorschriften”.