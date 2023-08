Marc Brys tevreden maar niet euforisch na puntje tegen kampioen Antwerp: “Dit was het perfecte antwoord na de nederlaag tegen Union”

Het was nagenieten afgelopen weekend voor de OHL-supporter na het 1-1-gelijkspel vrijdagavond tegen kampioen Antwerp. Vooral op mentaal vlak was het punt een opsteker. “Ook al leverde de wedstrijd ons slechts één punt op, na al die turbulentie en negatieve reacties was dit wel een belangrijk punt”, trapte Marc Brys een open deur in.

Vroeg in de tweede helft zag het er bij een 0-1-achterstand nochtans even benard uit voor de Leuvenaars. Scheidsrechter Lawrence Visser wees gedecideerd naar de stip na een overtreding die hij alleen gezien had in een duel tussen Ewoud Pletinckx en Gaston Avila. De linksback van Antwerp, die op weg is naar Ajax en wellicht zijn laatste wedstrijd voor de Great Old speelde, ging wel heel gemakkelijk neer. Gelukkig riep de VAR Visser naar het scherm en kwam die laatste terug op zijn beslissing. Hamza Mendyl kreeg in die fase geel voor protest. Het zou hem vlak voor tijd na een nieuwe gele kaart de uitsluiting kosten. “Ik heb begrepen dat Hamza de scheidsrechter alleen vertelde dat het geen strafschop was. Misschien dat hij iets te fanatiek naar de scheidsrechter stapte. (grijnst) Maar hij had dus wel gelijk”, knipoogde Brys.

© Vel

OH Leuven trok zich op aan de correctie van Vissers en Richie Sagrado kopte tien minuten voor het einde de verdiende gelijkmaker tegen de netten. De 19-jarige rechtsback kon er wel mee lachen. “Eerder dit seizoen scoorde ik met links, nu met het hoofd. De volgende keer met rechts dan, zeker.”

© Vel

Na enkele moeilijke weken resulteerde het voor OHL in het punt van de hoop. Maar eerlijk is eerlijk: ook tegen Antwerp had de thuisploeg het voor de rust best lastig. Brys: “We speelden met een laag blok tegen dé ploeg van de laatste maanden: de titel, bekerwinnaar en een maand geleden nog de Supercup. Alleen zag ik bij mijn spelers te veel zenuwachtigheid. Tijdens de rust maakte ik Jon Dagur Thorsteinsson duidelijk dat hij veel hoger moest staan. Niet dat we in de tweede helft veel kansen kregen, maar onze tegenstander, die behoorlijk veel kwaliteit heeft, ook niet.”

© Vel

Op het uur bracht Brys de Noorse nieuwkomer Jonatan Braut Brunes in, de neef van Manchester City-spits Erling Haaland. “Ieder heeft zijn stijl, maar bij Jonatan zag ik na amper drie trainingen direct veel gretigheid. De invallers toonden veel intensiteit en brachten iets extra. Al wil ik vooral de collectieve prestatie, de homogeniteit en strijdlust benadrukken. Dit was het perfecte antwoord op de nederlaag tegen Union.”

Prima Prévot

Doelman Maxence Prévot, die vorige week werd aangetrokken en overkwam van Sochaux, mocht meteen onder de lat debuteren. De 26-jarige Franse goalie deed het prima. Goede reflexen, rustig aan de bal en erg geconcentreerd. In het weekend rondde OHL ook nog de transfer af van Gelenaar Tobe Leysen. De 21-jarige doelman maakt de overstap van de beloften van RC Genk en tekende aan den Dreef een contract voor vier seizoenen. Die andere doelman Valentin Cojocaru wordt zachtjes richting de uitgang geduwd.

Op de vraag of er nog nieuws is over de komst van de Franse middenvelder Youssef Maziz (25) reageerde Brys mysterieus. “Vraag dat maar aan de perschef. Hij weet er alles van”, klonk het kort en met een brede glimlach. Zaterdag gaat OH Leuven op bezoek bij Eupen. Volgt in de Oostkantons de eerste driepunter van het seizoen?