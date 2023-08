Mickaël Biron ziet met RWDM sterretjes in Jan Breydel: “Club Brugge kan de bal zo snel rondtikken. Als je dat dan probeert te kopiëren...”

Met Florent Sanchez opende zondag eindelijk een tweede speler zijn doelpuntenrekening voor RWDM in de Jupiler Pro League, maar de beste Molenbekenaar in het Jan Breydelstadion was toch alweer Mickaël Biron. “Tegen Standard moeten we over twee weken laten zien dat die 7-1 volledig achter ons ligt”, is de 25-jarige Martinikaanse spits strijdvaardig.

“Ik weet niet hoe ik het onder woorden moet brengen.” Mickaël Biron, die ondanks een 7-1-nederlaag op Club Brugge een goede indruk naliet in het Jan Breydelstadion, kon zijn radeloosheid niet verstoppen toen hij de pers drie kwartier na affluiten te woord stond. “Deze wedstrijd zal sowieso wel als voorbeeld dienen. Van hoe het niet moet, welteverstaan. Gelukkig zijn we, ondanks die zeven tegengoals, slechts drie punten kwijt. We hadden misschien wel gehoopt op een punt, maar hadden het echt wel moeilijk tegen zo’n sterke tegenstander. Op een bepaald moment hebben we moeten lossen.”

“Afspraak op 2 september tegen Standard. Dan moeten we laten zien dat deze zware nederlaag volledig achter ons ligt” Mickaël Biron

Biron liet de schouders weliswaar niet helemaal zakken. Is ook nergens voor nodig, want uiteindelijk sprokkelde RWDM ondanks de zware nederlagen tegen Genk en Club Brugge toch al zes punten. “We komen ook van ver, hè. Gelukkig hebben we nu een extra week om hard te werken (de derby tegen Union van volgende week is uitgesteld wegens de Europese matchen van Union, red.). Afspraak op 2 september tegen Standard. Dan moeten we laten zien dat die zware nederlaag volledig achter ons ligt”, aldus de Martinikaan, die kort voor de rust ei zo na de 2-2 scoorde. Brandon Mechele werd fantastisch omspeeld, maar het schot op doel was helaas iets te slap, waardoor doelman Simon Mignolet het schot nog uit doel kon keren. “Je kan wel een goede actie op poten zetten, maar dan moet de rest natuurlijk ook volgen. Wie weet wat er had kunnen gebeuren als er iemand mee was... Als Club Brugge met een 2-2-tussenstand de rust ingaat, begint het misschien te twijfelen. Helaas stond Mignolet paraat. Dat is hard om te aanvaarden, maar het is niet anders.”

Leeggespeeld

Florent Sanchez, die goed was voor het enige Molenbeekse doelpunt van de wedstrijd, betreurde het na afloop dat RWDM in de tweede helft maar voor de aanval bleef kiezen, terwijl aan de andere kant de doelpunten bij bosjes vielen. Biron had op dat vlak een andere kijk op de zaken. “We wisten dat Club Brugge graag het spel maakte, dus wilden wij het ook graag proberen. We zijn er uiteindelijk op afgestraft. Club Brugge kan de bal heel snel rondtikken, en als je dat dan probeert te kopiëren, ben je op een bepaald moment natuurlijk leeggespeeld. Als je er dan nog eens bijrekent dat we een heleboel cadeaus hebben weggegeven...”