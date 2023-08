Carine B. (62) aangehouden voor moord op echtgenoot (62)

Danny Van Driessche (links). Zijn echtgenote Carine B. (rechts) is aangehouden op verdenking van de moord. — © rr

De 62-jarige Carine B. uit het Oost-Vlaamse Boekhoute is maandagmiddag aangehouden door de onderzoeksrechter, op verdenking van de moord op haar man Danny Van Driessche (62).

Het drama werd zaterdagmiddag ontdekt door de schoonzoon van het koppel, die op bezoek kwam in het huis van het koppel. De moord werd in de slaapkamer gepleegd. De gepensioneerde truckchauffeur Danny Van Driessche zou daar door zijn eigen echtgenote om het leven zijn gebracht.

Carine B. werd maandagmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, in het Gentse gerechtsgebouw. De onderzoeksrechter beval haar aanhouding, zo bevestigt het parket. Over de verklaringen van de vrouw, en over een eventueel motief wil het parket geen uitspraken doen.

De vrouw verblijft niet in het ziekenhuis, en werd na haar aanhouding naar de gevangenis overgebracht. (cel)